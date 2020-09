GUIA Tots els detalls d'una Diada marcada per la crisi del coronavirus

La crisi del coronavirus ha obligat les entitats a replantejar la celebració de la Diada del 2020, la novena des que van arrencar les grans mobilitzacions del procés. És per això que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han optat per un model mixt, amb components presencials i virtuals , per tal d'intentar repetir els èxits al carrer de l'última dècada.Aquesta és la guia d'un Onze de Setembre poc convencional i que no tindrà les imatges habituals d'autobusos desplaçant-se a Barcelona.En 82 municipis catalans. Pots consultar aquí el mapa Davant de 107 edificis de l'administració de l'Estat repartits en aquesta vuitantena de municipis catalans. En concret, les entitats criden a mobilitzar-se a les oficines de l'Agència Tributària, de la Seguretat Social i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE, per les sigles en castellà), així com també en estacions de la xarxa d'Adif i davant de jutjats.Només 48.000 persones arreu del país, que és la xifra a la qual ha limitat l'accés l'ANC.Sí, és indispensable per poder accedir a les zones perimetrades en les quals s'hi desenvoluparan les concentracions. Pots fer-ho aquí A Badalona, amb 1.700 persones.Sí, a Barcelona, en concret davant la seu central de l'Agència Tributària a Catalunya, situada a la Plaça Letamendi, en ple Eixample.A diferència d'altres anys, el president Quim Torra i els seus consellers han descartat assistir a les mobilitzacions de la Diada arran de la situació de la pandèmia.Als col·lectius més vulnerables a nivell de salut, especialment gent gran, per evitar contagis delicats.Amb una crida a sortir als balcons arreu del país per acompanyar les mobilitzacions físiques.Només l'ofrena floral al monument a Rafel de Casanova, al matí. La resta han estat suspesos pel risc de contagi.Sí, en tot moment.Dos metres.Es delimitarà l'espai destinat a les concentracions amb controls d'accés i del número d'assistents.Es tancaran els accessos al transport públic més propers des de dues hores abans fins a dues hores després.No, i tampoc cap altre objecte que sigui compartit."El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents". La idea és combinar la reivindicació nacional amb la social, tenint en compte el context de crisi econòmica derivada de la pandèmia.És la principal novetat per al 2020. Es fa a través d'una plataforma, Xarxa Independència, a la qual s'hi ha d'accedir amb un QR. Aquest codi permet establir vincles amb cinc persones, amb una assemblea de base i amb un bloc social. Com funciona a partir d'aquí? Per connectar amb una persona cal disposar del seu codi QR -n'hi ha prou amb una fotografia- i que aquesta accepti.Pel que fa al vincle amb l'assemblea de base, només s'haurà de seleccionar quina i serà automàtic. En relació al vincle social, quan s'escull el bloc corresponent -es podrà triar entre uns quants, encara no especificats-, cadascú estarà fent una aportació econòmica que sortirà del cost del seu QR. És a dir, cada codi significarà una donació per un dels cinc blocs socials. Tots els vincles s'il·lustraran sobre un mateix mapa virtual que dibuixarà una gran xarxa de col·laboració ciutadana. La idea és obtenir recursos per pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada del coronavirus.A les assemblees territorials, a la botiga de l'ANC i als supermercats Bonpreu i Esclat.

