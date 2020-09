Aquestes són les últimes novetats que arriben a WhatsApp

WhatsApp està preparant novetats. Segons el portal especialitzat WABetaInfo, l'app està creant noves opcions en la secció d'emmagatzematge que ens permetran saber quanta memòria estem gastant i eliminar els arxius de manera més senzilla.Un dels indicadors de l'estat del nostre emmagatzematge serà una barra de colors que indicarà quan ocupen les coses que hem enviat i rebut en aquesta aplicació. Així mateix, l'aplicació també ens permetrà conèixer tots els missatges que s'han reenviat des del nostre telèfon i ens oferirà l'opció d'eliminar els que ja no resultin necessaris en aquest moment.A més, l'app proporcionarà informació sobre els arxius que més espai estan ocupant i sobre els xats amb els quals hem intercanviat més gigues de dades. Així, si ens estem quedant sense espai, podrem saber per on començar a fer neteja.Segons el citat portal, es tracta d'una funció que actualment es troba en desenvolupament. Encara no es coneix la seva data de llançament tot i que ja s'estan realitzant proves.Aquesta opció se suma a les altres novetats anunciades per WhatsApp fa poc, com per exemple silenciar de manera indefinida els xats grupals, buscar missatges concrets per data, poder pagar a través de la plataforma o poder utilitzar el mateix compte en 4 dispositius diferents.

