VÍDEO L'emotiu comiat entre Forcadell i Bassa després de retrobar-se

Aquesta abraçada amb regust agredolç. Sense saber si demà serà el darrer dia amb un permís, havent de córrer per dormir a la presó. Patint pels companys...

2 dones referents, compromeses, de conviccions fermes; 2 dones generoses. Us estimem! 💜 @ForcadellCarme @dolorsbassac pic.twitter.com/vHQgjyxp8B — Raquel Sans Guerra (@raquelsans) September 9, 2020

Carme Forcadell i Dolors Bassa van retrobar-se aquest dimecres en una trobada virtual amb 400 militants d'ERC. L'expresidenta del Parlament i l'exconsellera de Treball van reclamar a Pedro Sánchez que tiri endavant un permís retribuït per als pares de nens en quarantena.En un acte per encarar la Diada, les dues van demanar un "reconeixement" per a les dones que treballen en aquelles feines “infravalorades” durant anys però que durant la pandèmia s'han demostrat "imprescindibles". Forcadell i Bassa van reclamar també avançar "en tres lluites que són indestriables", la feminista, la del benestar social "de tothom, no d'uns quants", i en la de posar la persona "al centre de la vida".Amb tot, van demanar lluitar per la república catalana abans de protagonitzar un dur comiat. La diputada Raquel Sans va publicar un vídeo amb una emotiva abraçada "amb regust agredolç" entre Forcadell i Bassa en el qual s'emplaçaven a trucar-se davant de la seva incerta situació.

