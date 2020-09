VÍDEOS «El Porró», millor restaurant de tapes entre Terrassa i Sabadell

El Porró es proclama el millor restaurant de tapes entre Sabadell i Terrassa! Felicitats, Jaume! Hi esteu d'acord? Per vosaltres, qui seria el guanyador de la nit? #JocdeCartesTV3

▶️https://t.co/lKkf6Q99jF pic.twitter.com/mQyq2WtAEH — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 9, 2020

El Porró no baixa del notable en les valoracions rebudes. Les tapes tradicionals fetes a Terrassa deixen el llistó molt alt per als restauradors de Sabadell.#JocDeCartesTV3 ▶️https://t.co/lKkf6Q99jF pic.twitter.com/RqB8XkEFLv — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 9, 2020

I ara passem a unes tapes més tradicionals... Sou més de tapes de tota la vida o preferiu més originalitat en aquests plats? #JocdeCartesTV3 pic.twitter.com/v4QKvHm7d5 — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 9, 2020

El Porró Petit, local de tapes situat al carrer de la Palla de Terrassa, és el guanyador del programa "Joc de Cartes" d'aquesta setmana. A l'últim capítol, quatre establiments es disputaven la victòria per a determinar quin és el millor restaurant de tapes de les dues cocapitals del Vallès.La victòria va ser clara: va aconseguir una puntuació de 8 punts, mentre que la resta van aconseguir un 6,4, un 6,3 i un 6,1. Tot i això, des del programa es va voler reconèixer la "qualitat" de cada un d'ells.Malgrat la qualitat mostrada per tots els seus contrincants, el local egarenc es va imposar a un altre establiment de la ciutat, el Foradecarta i a dos de Sabadell: el Gastrobarbes i el Choco Choquito. Marc Ribas, presentador del programa, catalogava l'establiment de "clàssic de Terrassa amb tapes tradicionals, saboroses i amb personalitat".Tot i la merescuda victòria, en Jaume, propietari d'El Porró, assegurava "no quedar-se amb la consciència tranquil·la" per les baixes notes que havia posat als seus rivals. Per això, els donava les gràcies i rebia el perdó dels contrincants, qui asseguraven que "havia jugat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor