Els ajuntaments superen amb un notable la primera onada de la pandèmia

Els valors de la proximitat i la transparència

Poc desgast de les administracions municipals

Quines són les principals demandes als ajuntaments?

Els ajuntaments és l'administració més propera i, en temps de crisi, les que han d'intentar solucionar-ne les necessitats més urgents. Un fet que s'ha tornat a demostrar durant la primera onada de la pandèmia, malgrat les restriccions financeres per la impossibilitat d'utilitzar el superàvit i els romanents . De fet, la ciutadania ha valorat positivament el paper dels ajuntaments: els puntua amb un 7,13, una dada molt per sobre de la Generalitat (6,08) i, especialment, del govern espanyol, que només obté un 4,81.L'(ACM) s'ha centrat en la valoració del paper dels ajuntaments durant la pandèmia. L’estudi es basa en 1.200 enquestes telefòniques amb mostres proporcionals i representatives dels municipis catalans de totes les mides. Les enquestes es van realitzar entre el 2 i el 12 de juny a majors de 18 anys i té un marge d’error +- 2,89. Es realitza anualment –enguany és la sisena edició- per copsar l'opinió de la ciutadania envers la gestió que fa l'administració local.L’administració local és la més ben valorada pels catalans amb un 7,13 de nota global, molt per sobre del 6,08 que atorguen a la Generalitat i del 4,81 amb el que valoren el govern espanyol. En general, com més petit és el municipi major valoració reben i els petits, mitjans i els grans fins a 50.000 habitants no baixen de 7,30. La puntuació màxima l'assoleixen els pobles entre 500 i 1.000 habitants (8,14) mentre que la menor correspon als superiors de 100.000 habitants (6,43). I per edat de població, els més joves i els majors de 65 anys són els que valoren millor la gestió de l’ajuntament amb un 7,5.Segons el president de l’ Associació Catalana de Municipis , Lluís Soler, l’estudi mostra que “la proximitat, la transparència i la rendició de comptes és el millor mecanisme per fer front als reptes i les necessitats que té la nostra ciutadania”. “Una vegada més es posa en valor la gran tasca que han realitzat els ens locals per fer front i superar possiblement el context més dificultós que ens hem trobat com a societat, ja que ha afectat sanitàriament, econòmica i social”, afegeix.L’estudi de l'Observatori de Política Municipal també conclou que la ciutadania puntua amb una nota mitjana de 6,37 (sobre 10) els 16 serveis que han prestat i/o coordinat els ajuntaments durant el període d’estat d’alarma i els dies de confinament.Entre aquests serveis, de forma agregada, han rebut aquesta puntuació: atenció a les persones (6,62), informació general (6,48), capacitat de lideratge (6,38), funcionament dels serveis públics essencials (6,26) i mesures d’emergència econòmica (6,09). En concret, els dos serveis que han estat més ben valorats d’un total de 22 han estat la gestió de l’ordre públic, la seguretat i fer complir les normes de l’estat d’alarma amb un 6,74, i l’atenció a domicili de la gent gran que ho ha necessitat amb un 6,73.La pandèmia va esclatar en el primer tram de la legislatura municipal. Les eleccions van ser a finals de maig passat i no va ser fins al juny que van prendre possessió els nous equips de govern. L'estudi de l'ACM mostra que, en general, no estan patint desgast.En aquest sentit, només un 16,8% dels enquestats consideren que el seu municipi hagi empitjorat respecte l'any anterior, un percentatge sensiblement inferior al de 2019 (24%). Per contra, un 82% considera que el seu municipi ha millorat o està igual (fa un any era el 76%). Entre els municipis de 500 a 10.000 habitants la percepció positiva supera el 90%.L’enquesta també reflecteix quines són les principals demandes dels veïns als ajuntaments. Amb respostes espontànies, destaca per sobre de tot la neteja de carrers i l’entorn (això sí, sis punts menys que el 2019), seguit de la seguretat que passa de tercera a segona preocupació. El tercer element més demandat és disposar de més zones verdes, parcs i jardins que puja set punts respecte un any enrere.La situació canvia quan se suggereixen problemàtiques on emergeixen els temes econòmics i socials. Destaquen les mesures per afavorir la creació de llocs de treball, el funcionament dels serveis sanitaris, l'ús eficient dels recursos públics així com els serveis per a la gent gran.Respecte a les prioritats per aquest 2020 i el paper dels ajuntaments en una situació de probable segona onada de Covid, la ciutadania de manera espontània aposta pel control de les mesures de seguretat -el famós “distància, mans, mascareta”- en un 30,7%, seguit per la millora de la sanitat en un 25,1%, una major netedat dels carrers (16,1%) i més ajuts socials (15,2%).De forma suggerida la mesura que genera més consens és un major control a les residències d’avis per garantir-ne la qualitat en el servei. En aquest sentit, el 67% dels enquestats consideren que les residències haurien de dependre de Salut i no de Serveis Socials.