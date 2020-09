Brot de Covid-19 en una residència de Puigcerdà

Un brot de covid-19 detectat a la unitat de psicogeriatria de la residència sociosanitària de Puigcerdà ha afectat cinc dels seus usuaris i tres treballadors. Segons han informat des de la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona l'equipament, els casos positius dels empleats van sorgir arran de les proves PCR practicades a tot el col·lectiu.A partir d'aquests resultats, es va decidir estendre-les a una part dels residents, on s'han detectat els cinc contagiats. Per aquest motiu, ara es faran a la resta dels usuaris del centre i de forma temporal s'ha optat per suspendre les visites i els nous ingressos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor