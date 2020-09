La brutal situació dels presos polítics: ni sortides, ni activitats, ni contacte amb la família

Sabien amb el que s'anaven a trobar, els van avisar repetides vegades, però ells es pensavan qeu estaven per sobre de el bé i de mal, ara que no es queixin

El ADN espanyol és això, no tenen prou amb insultar, abusar i maltractar i necessiten humiliar per sentir-se poderosos. És el que té ser un caracter acomplexat, com ho ha sigut l'espanyol durant segles: s'imposen per mala llet a manca d'arguments o inteligencia. I a sobre estan orgullosos de ser així!

Humanitat

La humanitat de la fiscalia es demostra dia a dia. No compleixen amb la seva pròpia llei. Després que no prediquin, ja que de exemple no en donen. Els hi desitjo que rebin la mateixa pietat que la que alberga a les seves ànimes. Es tracta de complir la llei i de justicia, que no venjança.