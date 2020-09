VÍDEO Avis maltractats i abandonats en una residència del País Valencià

L'entrada de la residència. Foto: Europa Press

La Fiscalia Provincial de València ha obert d'ofici diligències d'investigació penal sobre la residència de gent gran DomusVI de Llíria , a la comarca del Camp de Túria del País Valencià, després de la denúncia pública d'una extreballadora que va gravar imatges d'avis desatesos.Segons ha pogut saber Europa Press, la Fiscalia ja ha signat el decret corresponent i ha assignat fiscal instructor, independentment de la via administrativa anunciada per la Generalitat, que està investigant el centre sobre el que consta una sanció de 174.000 euros per distintes irregularitats detectades en unes inspeccions fetes el 2019.A les imatges, difoses per Telecinco, es veuen situacions denigrants, com un avi que pateix un cop en caure a terra sense que ningú l'ajudi, una dona que es troba sola i despullada en una cadira i una altra de molt avançada edat que intenta menjar en un plat sense que ningú l'ajudi i sense taula."Els tenen lligats, no els importa si mengen o no. És un infern, jo l'anomeno la residència de la mort. Se'm queia l'ànima al terra veient el patiment d'aquestes persones, perquè són persones. Cada dia me n'anava a casa plorant", declara l'extreballadora que va enregistrar les imatges i que no vol mostrar el seu rostre.En un comunicat, el centre ha defensat que les imatges emeses corresponen a "caigudes" de residents per la seva avançada edat i problemes psicomotrius" que van ser ateses "immediatament" i "amb total dedicació" del personal. A més, assenyala que aquest vídeo el va enregistrar una empleada a qui no es va renovar el contracte per "no complir amb les seves obligacions laborals".La treballadora va estar al centre només els mesos d'abril a agost, com a reforç de l'equip de neteja.El Defensor del Pacient va demanar aquest dimarts a la Fiscalia Superior la intervenció "urgent" i el tancament del centre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor