La Fiscalia demana al jutjat número 13 allargar un any més la investigació sobre l'1-O

La Fiscalia va presentar a principis del mes d'agost un escrit davant del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona per demanar que s'allargui la investigació sobre l'organització del referèndum de l'1-O durant un any més i així poder practicar totes les diligències.Fa més d'un any que aquest jutjat va decidir processar una trentena de càrrecs i excàrrecs del Govern per l'organització de l'1-O. Queda per veure si la jutgessa accepta o no la petició de la Fiscalia.

