Aragonès demana a Torra que l'«interinatge» a la Generalitat sigui el més breu possible

ERC continua insistint en la necessitat de pactar una data per a la convocatòria de les eleccions abans que intervingui el Tribunal Suprem. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, s'ha mostrat convençut que el Govern acordarà com gestionar una eventual inhabilitació del president Quim Torra. En una entrevista a TV3, el dirigent republicà ha explicat que ha traslladat en privat al president que caldria convocar eleccions i ha defensat que, si la Generalitat ha d'afrontar un període d'i"interinatge" o "provisionalitat", aquest sigui "el més breu" possible."És millor que aquest interinatge sigui el més curt possible, de dos mesos per tenir la conformació del govern al març", ha assenyalat Aragonès. De fet, ha argumentat que la situació de la pandèmia i el conflicte enquistat amb l'Estat aconsellen que la provisionalitat sigui la menor possible al Govern.El vicepresident ha insistit en la necessitat de teixir un acord per gestionar la situació al marge de les "picabaralles" entre partits. En els darrers dies, Oriol Junqueras ha formalitzar una petició de parlar-ne i la CUP ha posat sobre la taula una proposta. Tot i això, el president no ha recollit el guant de cap dels oferiments. "No pot ser que el Suprem inhabiliti injustament el president i s'acabi convertint en una picabaralla més entre independentistes", ha advertit Aragonès.En tot cas, ha puntualitzat que ERC no es planteja deixar el Govern ni tan sols en una situació de desacord que no contempla en aquests moments per la situació d'emergència sanitària, social i econòmica que travessa el país. De fet, Aragonès ha esquivat entrar en un intercanvi de retrets amb l'espai de JxCat. Ha assegurat que "respecta" la remodelació de l'executiu decidida per Torra, que no hi haurà cap desavinença amb el nou conseller Ramon Tremosa i també ha esquivat replicar les afirmacions que fa Carles Puigdemont contra ERC en el seu llibre. "No entraré en retrets. Amb Puigdemont hem de seguir treballant junts perquè la independència l'aconseguirem tots junts", ha respost.Sobre la via del diàleg amb el govern espanyol que defensa ERC, Aragonès ha insistit que cal "forçar" la Moncloa a una negociació a través de la taula que es va configurar a canvi de l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez. "La bandera del diàleg i la negociació no la deixarem en mans de l'Estat", ha puntualitzat.Just l'endemà en què s'hagi aprovat al Parlament la proposició de llei per regular els preus dels lloguers, Aragonès ha emplaçat els comuns a garantir que el govern espanyol, del qual en formen part, no porti la norma al Congrés dels Diputats. Segons el vicepresident, hi ha "risc" que això acabi passant.Sobre la polèmica al voltant de la possibilitat que l'Incasòl avanci diners per als terrenys de BCN World, el vicepresident ha argumentat que es tracta d'un "esborrany" presentat per Hard Rock que no vol die que s'acabi aprovant com el contracte de compra-venda final. "No acceptaríem que es destinessin recursos que podrien anar a la sanitat pública a un projecte privat", ha afirmat.

