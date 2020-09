VÍDEO L'espot rodat a Solsona que ja es veu arreu del món

El nou Citroen C4 baixa pel Carrer Sant Miquel al costat d'una parella i de la botiga del Taller Casserres, convertida en una botiga de roba femenina. Foto: Citroen



Des de dins d ela botiga d'El Drac, reconvertida en perruqueria, veiem les arcades de la plaça major i l'edifici del Cantàbric, al fons. Foto: Citroen



Espectacular la transformació de la xurreria d'El drac, en una perruqueria dels anys 50. Foto: Citroen



Al fons, amb un cotxe d'època, les arcades de la plaça i la pastisseria Massana. Foto: Citroen



A la dreta veiem La TasKeta de la Núria, convertida en un cafè restaurant. Foto: Citroen



Un altre imatge de la plaça, mirant al carrer Sant Miquel. Foto: Citroen



Aquí s'aprecia el camuflatge del Banc Santander, tapat amb grans cartells de publicitat de l'època, i un detall de la recreació d'un mercat. Foto: Citroen

Finalment ha arribat un dia molt esperat, l'estrena mundial de l'anunci del Citroen C4 que es va rodar en part a Solsona (i en alguns altres punts del país) ara fa uns dos mesos, a principis de juliol.El nucli antic de Solsona es va convertir per unes hores en una vila francesa dels anys 50. Façanes i aparadors es van disfressar i desenes de figurants i tècnics de rodatge van convertir la plaça Major de Solsona en un mercat francès.L'anunci dura un minut exacte, i l'obre la part rodada a Solsona que dura 15 segons, dedicada als anys 1950. La resta de l'espot són escenes que van passant els anys, de dècada en dècada, fins a l'any 2020. La part rodada a Solsona és segurament la més complicada i feixuga, per la quantitat de detalls, personatges i petites escenes que conté.Hi veiem la plaça Major des de tots els angles, malgrat només duri 15 segons, i està tan ben fet, que només la gent de Solsona hi reconeixen les parets i façanes.

