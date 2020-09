Ni congestió nasal ni mal de cap a l'escola? La Generalitat matisa els símptomes

Hola que tal. El meu fil de 4 anys té mocs i tos d'octubre a abril. Què se suposa que haig de fer @albaverges? Ah, tots dos progenitors som serveis essencials, no podem fer teletreball. Prestació pels pares només si és +. Gràcies No teniu vergonya pic.twitter.com/115FtocXHE — Mireia (@noemdiguisMire) September 1, 2020

Acabo de descobrir que els meus fills no aniran a cole fins el juny. pic.twitter.com/EjdIGyX2N2 — Jair Dominguez (@sempresaludava) September 3, 2020

A les portes de l'inici escolar, la Generalitat ja fa dies que està difonent un llistat de símptomes que els infants no poden tenir a l'escola atès el context d'alerta sanitària pel coronavirus.Més enllà de no poder superar els 37,5 graus de temperatura corporal -sense haver-los reduït amb antitèrmics- i de l'obligatorietat de l'ús de mascareta pels majors de sis anys, estableix els següents símptomes:Els alumnes de 14 anys o menors no poden presentar febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal (mocs), vòmits o diarrees, mal de cap, malestar i/o dolor muscular. De la mateixa manera, els joves de 15 anys cap amunt, tampoc poden presentar alteracions del gust o l'olfacte ni calfreds. En el seu cas, la presència de mocs no hi apareix com un símptoma a tenir en compte.El criteri de tenir mal de cap o congestió nasal és el que més polèmica ha aixecat entre les famílies. Tenir mocs és un fet bastant comú en les criatures, sobretot a la tardor o l'hivern, fet que ha empès diversos pares i mares a queixar-se a les xarxes.Arran de les crítiques, la Generalitat ja ha matisat aquests dos símptomes. "El mal de coll o refredat nasal de l'alumnat només es consideraran indicatius de Covid-19 si s’acompanyen de febre o algun dels altres símptomes de la malaltia", ha especificat Salut en una nova nota informativa.El document de la Generalitat i el seu annex també inclouen els procediments que s'hauran de seguir en cas que es detecti un possible positiu, i també quan aquest es confirmi o sigui negatiu. També recorda com s'executaran la resta de mesures ja anunciades pel Govern, com l'ús de la mascareta i la higiene de mans. Així mateix, al final del text s'especifica que "es faran ajustaments" del procediment segons evolucionin els coneixements que es tenen sobre la Covid-19 i la situació epidemiològica del país.

Mesures del Govern de cara a l'inici del curs escolar by naciodigital on Scribd

