Sánchez preveu impulsar aquest curs la reforma del delicte de sedició

El govern encapçalat per Pedro Sánchez preveu impulsar durant aquest curs la reforma del Codi Penal que obrirà la porta a revisar el delicte de sedició, segons recull el Pla anual normatiu 2020 al qual ha tingut accés El Periódico i que fonts del govern ha confirmat a l'ACN. L'executiu preveu adaptar el delicte als paràmetres europeus, fet que podria comportar una reducció de la pena i, de retruc, una rebaixa de les condemnes als líders independentistes empresonats.Sánchez marcava com a compromís de legislatura la reforma del Codi Penal i la revisió del delicte de sedició, un extrem que manté i que ara torna a veure la llum en el context de les converses que l'executiu i l'independentisme mantenen a l'entorn de la taula de diàleg.El pla, elaborat per la Junta de Planificació i Avaluació Normativa i informat per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, descriu 171 disposicions, entre les quals la proposta de reformar l'article 49 de la Constitució, que l'executiu pretén abordar durant aquest curs.Un dels punts cabdals del pla és l'aprovació de la llei de Pressupostos, per a la qual Sánchez busca des de fa setmanes suports a un cantó i l'altre de l'hemicicle espanyol.També es preveu impulsar lleis de defensa dels treballadors, de l'habitatge o de la mobilitat sostenible.

