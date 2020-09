Obren judici oral contra quatre persones acusades de delictes d'odi i amenaces a Marta Torrecillas

L’acusació particular, exercida per la mateixa Torrecillas amb el suport d’Alerta Solidària, atribueix a tres dels acusats haver-la inclòs en un grup de WhatsaApp on es van transmetre tota mena de missatges, un delicte d’odi i un altre d’amenaces amb agreujant de discriminació per motius ideològics i de gènere. Per aquests fets l'acusació demana penes de fins a un any i mig de presó i de multa. A més reclama una indemnització de 3.000 euros per danys morals. Per al quart acusat, que segons l'acusació particular va enviar un SMS amenaçant, es demanen les mateixes penes pels mateixos delictes, amb una indemnització de 1.000 euros.De la seva banda, la secció de delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia ha formulat acusació contra tots quatre. Considera que els tres primers són autors d’un delicte d’odi pel qual demana un any i nou mesos de presó i una pena multa de 10 mesos, amb una indemnització de 2.000 euros. Pel què fa al quart acusat, li atribueix un delicte lleu d’amenaces pel qual demana una pena multa de tres mesos i 300 euros d’indemnització.