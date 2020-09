Paluzie assegura que el govern espanyol l'espia a través del mòbil

Elisenda Paluzie (@epaluzie), presidenta de l’ANC (@assemblea): "Tenim els mòbils intervinguts pel govern del PSOE i Podemos". Després d'uns mesos de ser presidenta, es va adonar que un dispositiu la gravava i enviava el que escrivia#TotEsMouTV3

▶ https://t.co/Bqg5sIn4O2 pic.twitter.com/wGlRGPyCa7 — Tot es mou (@totesmoutv3) September 9, 2020

La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Elisenda Paluzie, ha assegurat que el govern espanyol l'espiava a través del mòbil, enregistrant tot el que deia i enviant-ho a un dispositiu extern. Aquestes revelacions les ha fet aquesta tarda de dimecres al programa Tot es mou de TV3, on ha carregat contra l'executiu que dirigeix Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. "Estic sota vigilància. Tenim un estat que té com a objectiu acabar amb el moviment independentista", ha assegurat.Paluzie ha assegurat que diversos membres del moviment independentista català "tenen els dispositius mòbils intervinguts per ordres del govern del PSOE i de Podem". Mesos enrere es va revelar que diversos càrrecs públics i membres de l'independentisme van ser espiats a través dels mòbils gràcies a un programa espia, el Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, va ser una de les persones afectades per aquest espionatge.

