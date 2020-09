La regulació dels lloguers divideix per primera vegada el PDECat i JxCat al Parlament

La divisió entre el PDECat i Junts per Catalunya (JxCat) es certificarà aquest dimecres per primera vegada al Parlament. La formació que lidera David Bonvehí i que comanda Marc Solsona a la cambra catalana votarà diferent de la resta de diputats del grup del qual encara formen part en la regulació dels lloguers. "No podem estar d'acord amb el text de la llei perquè no es defensa el petit propietari i perquè es produirà l'efecte de menys pisos de lloguer al mercat els propers anys, com s'ha acreditat en altres experiències a nivell internacional", ha defensat el partit en un comunicat."Considerem que el problema de l'habitatge a Catalunya se soluciona creant un parc d'habitatge públic a preus raonables, i realitzant una important inversió en aquesta matèria i així mateix incentivar que es faci des de les diferents institucions del país", ha ressaltat la formació nacionalista, expulsada la setmana passada del Govern i que dilluns ja va avisar que encetava la via per votar diferent de JxCat tant al Parlament com al Congrés . Aquest dimecres hi havia prevista una reunió amb el president del grup, Albert Batet, per abordar la situació. Hi ha quatre diputats fidels al PDECat: el mateix Solsona, Lluís Font, Narcís Clarà i Montserrat Macià.A partir d'ara, qualsevol contracte de lloguer d'un pis que ja estigui al mercat no podrà pujar de preu. La llei obliga els propietaris a mantenir les quotes, tant si el llogater és nou o es tracta d'una renovació als actuals inquilins. A més, en el cas que el lloguer estigui per sobre de l'índex de preus de la Generalitat, s'haurà d'adequar a aquest. Els propietaris dels pisos d'obra nova estaran exempts d'aplicar la norma durant els primers tres anys. Una excepció que, segons el Sindicat, ha estat incorporada a la proposició a petició de la Generalitat amb la intenció de no perjudicar el sector immobiliari.Finalment l'acord s'ha desencallat aquest migdia negociant el topall de renda a partir del qual els propietaris quedaven exempts de la regulació o podien gaudir d'excepcions. A les seves esmenes JxCat demanava que fos 5,5 vegades l'Índex de Renda de Suficiència (IRSC) i ahir el sindicat va respondre que fos l'1,5L'acord final recull que serà el 2,5. Un topall que equival a ingressos mensuals de tota la unitat familiar de 1.300 a 1.900 euros mensuals aproximadament, en funció dels membres de la família i el municipi. L'excepció no s'aplicarà en aquells casos en què la família llogatera ingressi menys de 3,5 vegades l'IRSC, és a dir, de 2.140 a 3.200 euros mensuals en funció de membre i municipi.L'acord final també preveu que els propietaris puguin incrementar el preu de lloguer en concepte d'obres executades en el darrer any que millorin l'habitabilitat, la seguretat, la confortabilitat i l'eficiència energètica de l'habitatge. Una mesura que ja preveu la llei estatal d'arrendaments urbans i que, per tant, s'hagués hagut d'aplicar igualment encara que no hagués quedat recollida al text de manera explícita.La mesura s'aplicarà als 60 municipis catalans amb més de 20.000 habitants i amb un mercat d'habitatge de lloguer considerat "tens". JxCat ha retirat l'esmena que pretenia deixar fora alguns d'aquests municipis de la norma i també la que tenia com a objectiu que fossin els ajuntaments si la mesura s'aplicava o no a cada municipi.

