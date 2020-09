VÍDEO Surt a la llum el primer tràiler de «Dune», un dels films més ambiciosos del 2020

La megaproducció Dune del director Denis Villeneuve comença a mostrar les primeres imatges. La nova adaptació de les novel·les de ciència-ficció de Frank Herbert és un dels projectes més ambiciosos que arribaran a les sales de cinema -si la pandèmia de coronavirus no ho impedeix- aquest 2020. El film del director canadenc agafa el relleu de la pel·lícula de David Lynch, el primer que va adaptar Dune al cinema fa 36 anys.El repartiment que aglutina Villeneuve és de luxe: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Jason Momoa... entre molts altres. Eric Roth, company de guions de Quentin Tarantino, ajudarà al canadenc en la trama i Hans Zimmer, un dels millors compositors del panorama cinematogràfic, es farà càrrec de la banda sonora.La data d'estrena està situada al 18 de desembre. La Warner Brothers no ha informat encara de cap canvi vers les complicacions que pot provocar el coronavirus, com ha ocorregut durant les estrenes de l'estiu. L'objectiu és complir el calendari i poder estrenar la pel·lícula en la data establerta, preparant-se pels escenaris de gales, competicions i premis.

