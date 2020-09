GUIA Així es podrà veure tot el futbol aquesta temporada

Cada vegada costa més tenir controlades totes les plataformes que ofereixen futbol (i la resta d'esports). I si a això li sumem els canvis en el calendari esportiu provocats per la pandèmia del coronavirus, fa que molta gent es trobi a les portes d'una nova temporada i sense saber què ha de contractar per poder veure tots els partits del curs.De fet, la Lliga 2020/21 comença aquest cap de setmana (divendres o dissabte, encara s'ha de decidir per una disputa entre la Federació i la Lliga), tot i que el Barça arrencarà el 27 de setembre. En un any en el qual poder anar al camp sembla complicat en un futur proper, doncs, és més important que mai saber per on es podrà veure el futbol:Movistar LaLiga ofereix 9 partits cada jornada (inclosos els dos clàssics) mentre l'altre es veu en obert a través de Gol. En tot cas, els partits de Barça, Madrid, Atlètic, Sevilla i els equips actius en competicions europees sempre seran per Movistar.Movistar Liga de Campeones. En aquest cas, una sola plataforma ofereix tots els partits de la competició, que en cap cas es veurà en obert.És la competició que més es veu en obert. Cuatro i Telecinco emetran dos partits de cada ronda i les semifinals i la final de forma íntegra. Al mateix temps, DAZN cobreix tots els partits de la Copa i fins i tot 32 més de les fases prèvies de la competició.Amb l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, la segona divisió més catalana dels últims anys es veurà per Movistar LaLiga (11 partits per jornada + playoff), Vamos (dos partits setmanals) i en obert per Gol (dos partits més).Movistar Liga de Campeones té els drets per emetre tots els partits de cada jornada excepte un, que es veurà en obert per Gol.Movistar Liga de Campeones també ofereix la Supercopa d'Europa i la d'Espanya.DAZN aposta per la Premier League i la Copa italiana, que oferirà en exclusiva, a més d'altres competicions rellevants com la Copa Libertadores o la FA Cup. Movistar Liga de Campeones es queda l'altra part del pastís, amb la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 i la Copa d'Alemanya. A l'estiu, Telecinco i Cuatro retransmetran l'Eurocopa i DAZN la Copa Amèrica. La Nations League se la queda La1.Gol ofereix dos partits cada jornada de Lliga, i Barça TV fa els partits que les blaugrana juguin a casa. En Champions, Barça TV fa tots els partits del seu equip mentre Gol cobreix els de l'Atlètic de Madrid i d'altres.

