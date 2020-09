​A judici tres empleats del Santander de Centelles per estafar l'entitat amb 89 hipoteques

El proper dilluns, 14 de setembre, començarà un judici oral a l'Audiència Provincial de Barcelona contra tres càrrecs del Banco Santander de l'oficina de Centelles acusats d'estafar l'entitat. Segons les qualificacions de la Fiscalia a les quals ha tingut accés, els fets van tenir lloc entre el 2005 i 2007 quan el director, subdirector i intermediària de l'oficina van concertar un total de 89 crèdits hipotecaris "amb ànims d'enriquiment il·lícit". Els imports de cadascun superen o s'apropen als 200.000 euros en la majoria dels casos.Segons la Fiscalia, els préstecs es van obtenir mitjançant "la conscient manipulació" dels tres acusats, ja que introduïen dades errònies a Escoring, l'eina que utilitza el banc per aprovar o denegar crèdits. Això feia inflar el valor de la taxació dels habitatges i se'ls acabava autoritzant el crèdit. D'aquesta manera, l'intermediari guanyava una comissió que s'acabaven repartint els tres acusats.La concessió d'aquests préstecs va suposar un perjudici econòmic d'1.287.000 euros al Banc Santander. En aquest sentit, en les qualificacions es reitera que l'entitat no els hagués atorgat tenint en compte les dades laborals i econòmiques reals dels prestataris.Per tot això, Fiscalia demana tres anys de presó i d'inhabilitació per un delicte d'estafa, i una multa de 10 mesos de 10 euros diaris. També reclama que s'indemnitzi el Banco Santander amb la quantia de perjudici econòmic, és a dir, 1,28 milions.

