Començar P-3 en plena pandèmia: entre la incertesa i el convenciment que cal tornar a l'escola

Compaginar una possible quarantena dels fills amb la feina és un dels grans reptes del proper curs escolar i l'Elvi i la Maria constaten que serà complicat

Elvi Mestres i el seu marit, que aquest any portaran els fills a P-3 Foto: Cedida

Les tres famílies consultades per NacióDigital coincideixen en la necessitat de tornar a les aules: "No podem aïllar els nens del món"

La família de Carme Guillaumet, que portaran el fill a P-3 Foto: Cedida

Entre la incertesa i el convenciment que cal tornar a les escoles. Així afronten les famílies que a partir d'aquest dilluns hauran de portar els seus fills a P-3. Comencen una etapa i ho fan en les circumstàncies més complicades, amb una pandèmia que continua ben viva i unes escoles que s'han hagut de reforçar amb mesures de seguretat i sanitàries per intentar funcionar amb certa naturalitat durant els propers nou mesos.ha parlat amb tres famílies, dues de Balaguer i una altra de Berga, que enguany portaran els fills per primer cop a l'escola, a P-3, que remarquen els "dubtes" sobre què es trobaran durant les properes setmanes i la necessitat d'anar, pas a pas, recuperant la normalitat. "No podem aïllar del món els nens", constaten.La família d'Elvi Mestres, de Balaguer, portarà els fills bessons a l'escola Pia de la capital de la Noguera, concertada. La de Carme Guillaumet, a l'escola Gaspar de Portolà, centre públic de la mateixa ciutat. Per altra banda, la família de Maria Samà, de Berga, portarà la filla a l'escola Vedruna, també concertada. En declaracions a aquest diari, les tres mares reconeixen, amb major o menor mesura les incerteses i temors de cara al curs que comença. "No sabem quants dies podran anar a escola, jo estic convençuda que d'aquí poc els tornarem a tenir a casa", lamenta l'Elvi.La Maria, per la seva banda, insisteix que cal ser optimista malgrat reconèixer que tenen "una mica de por". "No tenim gaire clar què passarà, però si cada dia hem d'estar patint, malament", diu. També és optimista la Carme, cap d'estudis de l'escola on portarà el seu fill. "Estem preocupats perquè tot surti bé, però els nens fa sis mesos que no van a escola, ells en tenen ganes i creiem que estan preparats", diu.Les tres famílies han pogut mantenir una comunicació fluïda amb les escoles. Han fet reunions telemàtiques per poder fer preguntes i resoldre dubtes, i han rebut correus electrònics amb els protocols i la informació necessària per començar el curs amb les màximes garanties. Se'ls ha explicat com haurà de ser l'entrada a l'escola -esglaonada, per només una porta i només amb un acompanyant, en el cas de la Maria- i quins són els símptomes amb els quals no es podrà portar el fill a classe. A l'escola de la Carme han pogut fer també una reunió presencial, amb limitació de 10 persones, per explicar els detalls del nou curs i s'ha potenciat també l'ús del Telegram.Tot i així, en alguns casos la sensació és d'anar "sobre la marxa". "És normal que els nens tinguin mocs o tos", recorda la Maria. Aquest any, segons els protocols del Departament d'Educació, si el nen té aquests símptomes combinats amb febre, no podrà anar a l'escola perquè són símptomes compatibles amb la Covid-19. Aquest ha estat, de fet, un canvi d'última hora aprovat aquest mateix dimecres pel Procicat. La Carme, en declaracions a aquest diari, constata també que les informacions que han anat rebent les famílies han anat variant, precisament pels canvis que hi ha anat aplicant el Govern. L'adaptació i modificació de les mesures i els protocols serà constant durant el curs, en funció de com evolucioni l'epidèmia.En el cas dels nens de P-3 no hauran de dur mascareta a l'aula. Sí que ho hauran de fer els alumnes d'ESO de manera obligatòria i, durant els primers quinze dies de curs, els de Primària, tal com estableix la norma aprovada aquesta setmana pel Procicat. Sigui com sigui, les mesures de seguretat en nens tan petits són difícils d'aplicar. "És impossible evitar el contacte amb nens de P-3, no li pots dir a un nen que no s'acosti a l'altre, és inviable", constata l'Elvi. Assumint això, els protocols d'Ensenyament situen com a peça fonamental els grup de convivència estable, una eina que ha de permetre garantir la traçabilitat del virus i evitar el tancament de l'escola si hi ha un positiu en una aula.En el cas de l'escola Pia de Balaguer, el grup de P-3 serà de 24 alumnes. "L'escola és petita i s'han desdoblat els cursos més grans. En el cas de P-3 es manté el grup, però l'aula és força gran", explica l'Elvi. Pel que fa a l'escola Vedruna de Berga, el grup de P-3 és de 27 alumnes. En declaracions a aquest, la Maria detalla que dins de l'aula hi haurà grups reduïts, de 14 i 13 alumnes, però que el grup bombolla serà dels 27, perquè sortiran junts al pati i estaran junts també al menjador. "L'escola volia fer dues línies però des de la Generalitat no els hi ho han concedit", lamenta. Pel que fa a l'escola Gaspar de Portolà, el grup de P-3 tindrà 20 alumnes.Tots els experts coincideixen que hi haurà casos de coronavirus durant el curs i caldrà tancar aules i, en el pitjor dels casos, escoles senceres. Amb els protocols de detecció precoç elaborats pels departaments de Salut i Educació es confia poder aïllar ràpidaments els casos positius i fer confinaments quirúrgics, que permetin a l'escola poder seguir funcionant malgrat tancar algunes aules. En cas que els alumnes hagin de fer quarantena -ja sigui per ser un cas positiu o per haver-hi estat en contacte- és essencial facilitar a les famílies poder fer aquest acompanyament.Des de la comunitat educativa ja s'ha reclamat a les administracions impulsar una prestació econòmica per als pares que no puguin treballar perquè han d'estar amb els seus fills a casa mentre fan l'aïllament de quinze dies, i la Generalitat també ho ha demanat al govern espanyol, que ho està estudiant.Tant l'Elvi com la Maria reconeixen que serà difícil poder compaginar la feina i, si és necessària, la quarantena dels fills. En tots dos casos, les dues mares es troben de baixa: en el cas de l'Elvi, està embarassada, i en el cas de la Maria, té un fill de tres mesos. Aquestes baixes, però s'acabaran durant el curs i cap de les dues famílies pot fer teletreball. "Jo treballo en un hospital i el meu marit tampoc pot fer teletreball", explica l'Elvi. "El meu marit no es pot permetre treballar des de casa i jo soc mestra, no sé com ho haurem de fer", apunta, en el mateix sentit, la Maria. La carta dels avis, que sovint fan de cangur dels nets quan estan malalts, no es pot jugar en la situació actual. La Carme té més sort, perquè el seu marit fa teletreball des del confinament i, en cas de quarantena, sí que podria encarregar-se dels fills.Dubtes, incerteses, pors... Però també un convenciment: s'ha de tornar a l'escola. Les dues famílies coincideixen en la necessitat d'assumir el risc que suposa reobrir els centres. "Els nens han d'anar a l'escola, ho necessiten, són els grans perjudicats de la pandèmia, els hem oblidat", diu l'Elvi. "A les escoles estaran ben controlats i de risc n'hi ha a tot arreu", rebla la Carme. "Si ho agafem ho passarem com puguem, però hem de tirar endavant i començar a funcionar", afegeix la Maria. La sensació, a poques hores de començar nou curs i nova etapa, és de "fragilitat" i que tot s'aguanta amb pinces. Alhora, però, confien que els protocols funcionin i els nens puguin recuperar el dret a l'educació laminat durant els mesos més durs de l'emergència sanitària.

