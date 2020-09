El brot de coronavirus a la residència Montsacopa d’Olot ja acumula 21 positius i una mort

Els resultats de les proves PCR als usuaris i treballadors de la residència Montsacopa d'Olot, que pateix un brot de coronavirus , han confirmat un total de 21 positius per la Covid-19. Es tracta de 15 residents i 6 treballadors del centre. Tots els usuaris han estat traslladats a l'espai de la residència que s'ha habilitat per poder realitzar de forma correcta l'aïllament i els treballadors passaran la quarantena a casa. Malauradament, una de les persones aïllades, un resident d'edat avançada, ha perdut la vida en les darreres hores.El Departament de Salut realitza un seguiment de cada cas, una vegada realitzades les proves de Covid-19 a tots els residents i personal de la residència. Els responsables del centre estan acordant amb Salut i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa les diferents accions del Pla de Contingència de la residència per fer front a la Covid-19. Segons fonts coneixedores, el brot es troba sota control i la majoria d'afectats presenten simptomatologia lleu o són asimptomàtics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor