El llarg viatge dels residus de Covid-19: de Mallorca a Tarragona i l'Anoia, passant per Barcelona

Els residus perillosos relacionats amb la Covid-19 durant el confinament que una empresa va transportar des de les Illes Balears i que investiga la Guàrdia Civil van acabar a Constantí, a Tarragona i als Hostalets de Pierola (Anoia). Així ho indiquen fonts de l'Agència Catalana de Residus (ACR) i del Departament de Territori i Sostenibilitat. El cas es troba sota secret de sumari.Segons l'ACR, els residus rebuts van entrar a Catalunya pel Port de Barcelona i, posteriorment, van ser traslladats per carretera en tràilers. Sempre, segons indica l'Agència de la Generalitat, "en contenidors tancats i refrigerats".Les deixalles es van dur a l'empresa Consenur, que té la seva seu al polígon de Constantí, per ser tractades. Més tard, una part les van enviar als Hostalets de Pierola, i l'altra a la planta de valorització energètica de SIRUSA, al polígon Riu Clar de Tarragona. Finalment, una última porció van acabar a la incineradora de residus especials de Constantí.La Guàrdia Civil investiga si aquestes operacions es van fer seguint tots els protocols establerts, mentre que l'ACR manté que es van fer "els controls corresponents i no es van detectar irregularitats". A més, assegura que tot plegat complia la legalitat vigent, fins i tot l'ordre SND/271/2020 sobre la gestió de residus en situació de crisi sanitària i que afirma que la notificació prèvia requerida no s'exigeix en aquesta mena de transports entre comunitats autònomes o dins de la mateixa comunitat.La investigació judicial, avançada pel diari El Mundo, va a càrrec del jutjat d'instrucció número 3 de Palma, per presumptes delictes contra la seguretat i la higiene en el treball i contra el medi ambient. La Guàrdia Civil ha detingut per ara un empleat de l'empresa Consenur, al municipi de Bunyola, a l'illa de Mallorca.Agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) van detectar a finals d'abril una càrrega de cinc tones al moll de Palma. El material estava dins de caixes de cartró tot i ser matèria infecciosa, principalment guants, mascaretes, bates i altres estris mèdics.A més, els agents van comprovar que es trobaven per sobre de la temperatura recomanada. La policia judicial va escorcollar l'empresa Consenur i hi va detectar la presència de residus sota el bat de sol, sense les mesures de seguretat requerides, així com unes condicions que no garantien la salut dels treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor