Un centenar de treballadors de Saint-Gobain es concentren davant el Parlament

Un centenar de treballadors de la fàbrica de Saint-Gobain de l'Arboç (Baix Penedès) s'han concentrat aquest dimecres davant el Parlament de Catalunya per frenar el tancament de la divisió Glass i exigir a l'empresa que retiri l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta directament a 120 empleats.La manifestació s'ha celebrat minuts abans que el comitè d'empresa es reunís al mateix edifici amb els grups parlamentaris, en una trobada que ha començat a les dotze del migdia. Els treballadors han exhibit pancartes tot recordant la importància que té la planta per a l'economia del Baix Penedès i han llençat proclames com "Si això no s'arregla, guerra".

