VÍDEO Abascal assegura que Sánchez presideix el pitjor govern de la història d'Espanya, inclòs el de Franco

El president del partit d'ultradreta Vox, Santiago Abascal, ha insistit aquest dimecres a afirmar que el govern espanyol de coalició liderat per Pedro Sánchez és "el pitjor" que ha tingut Espanya durant els últims 80 anys, incloent-hi així el període de la dictadura de Francisco Franco.Abascal ha fet aquesta acusació en el Ple de Congrés i el mateix Sánchez és qui l'ha atribuït a un "lapsus", encara que ha ironitzat amb l'enyorança del líder de Vox a règims "feliçment ja superats". "Ni lapsus ni llets", ha respost poc després Abascal en el seu compte de Twitter.El líder de Vox ha insistit en la seva afirmació assenyalant que mai un govern espanyol en 80 anys havia "destruït" més producte interior brut (PIB) a Espanya, hi havia "augmentat tant" el deute públic i l'atur o havia provocat "major divisió territorial" o pactat amb els "enemics" d'Espanya."Aquesta és la veritat que tant fa mal. No callarem", ha avisat Abascal, que ha acompanyat la seva afirmació amb un gràfic amb l'evolució del deute públic espanyol i ha animat els "progres" a "esquinçar-menys les vestidures" i a canvi "defensar més als espanyols d'avui".Segons la seva opinió, no hi ha dubte que l'actual executiu espanyol és "el pitjor govern en 80 anys" a l'estar format "pel socialisme corrupte i el comunisme totalitari, ajudats pel colpisme separatista i el terrorisme". En el ple del Congrés, Sánchez ha respost amb ironia sobre aquesta acusació, apuntant les enyorances d'Abascal per la dictadura franquista i recordant la llei de memòria democràtica anunciada pel Govern que ilegilazará la Fundació Francisco Franco.

