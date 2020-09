10 propostes per descobrir el patrimoni de la Costa Brava

1. Museu de l'Exili, preservant la memòria de la retirada

El(MUME) de la Jonquera és el primer equipament museístic dedicat a preservar la memòria i el llegat de l’exili republicà provocat per la Guerra Civil espanyola.Ubicat a tocar del pas fronterer per on van fugir més exiliats, el MUME es defineix com un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica. Un projecte que no només es limita a la tasca expositiva sinó que impulsa la recerca històrica i la difusió pedagògica.La seva exposició permanent presenta el fenomen de l’exili al llarg de la història, posant l’accent en la Guerra Civil i la posterior derrota i retirada republicana. La diàspora a través dels Pirineus camí de França i la sort diversa dels 475.000 refugiats que van creuar la frontera tant a l'Alt Empordà com en altres punts de les comarques gironines són un dels punts d’interès de la mostra. La vivència de l’exili i el seu llegat cultural a partir de testimonis i herències documentals completen el discurs expositiu.La visita al MUME es pot complementar sobre el terreny amb la descoberta de les rutes de l'exili. Laha senyalitzat els principals passos, com el de la Jonquera i el de Portbou, però també altres de secundaris en pobles muntanyosos de l'Albera i les Salines. Destaca el cas d'Agullana per on van marxar Lluís Companys, Manuel Azaña, president de la República espanyola i el lehendakari basc José Antonio Agirre Lekube. En aquest petit municipi empordanès es pot visitar una exposició permanent centrada en la importància de l'exili cultural català . A més, un monument al coll de Manrella recorda el president màrtir –malgrat que realment va passar per un altre punt proper, el coll de Lli-.