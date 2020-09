Un jove de 23 anys, detingut per amenaçar els metges i esquitxar de sang diversos policies a València

Agents de la policia espanyola han detingut un home a València després d'amenaçar de mort a un metge perquè estava descontent amb l'atenció rebuda a Urgències, on presumptament es va treure un embenat que li havien posat en una mà fins a tres ocasions i va escampar sang per sala d'espera i passadís. Segons ha informat el cos policial, també es va mostrar agressiu amb els agents i els va esquitxar de sang intencionadament.Al detingut, de 23 anys, se'l considera presumpte autor dels delictes d'amenaces, desordres públics i resistència i desobediència. El presumpte autor dels fets va haver de ser immobilitzat pels policies, que el van detenir com a presumpte autor dels delictes d'amenaces, desordres públics i resistència i desobediència. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.Aquest fet se suma a un altre recent, també en un hospital de València, on un home de 39 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions a dues metgesses servei d'Urgències. Segons va informar la policia espanyola el passat 2 de setembre, l'arrestat els va llançar una cadira i es va abalançar posteriorment sobre una d'elles, a la qual va propinar un cop de puny a la cara i va agafar del coll per llançar-la contra el terra.

