La mascareta també serà obligatòria a primària almenys les dues primeres setmanes de curs

Els nens a partir de sis anys hauran de portar mascareta a les escoles, com a mínim, les dues primeres setmanes de curs. Així ho ha aprovat el Procicat. El Govern havia establert inicialment que la mascareta seria obligatòria a secundària, amb l'afegit que a primària només ho seria si la situació de l'epidèmia ho requeria. El Procicat ha considerat que, tenint en compte que l'alumnat encara no prové d'un grup estable perquè és l'inici de curs, és raonable que les dues primeres setmanes tots els menors portin mascareta. A més, també ha establert que el mal de coll i el refredat nasal, molt comuns en els menors, es consideraran símptomes si es combinen amb la febre o amb altres manifestacions de la Covid-19.El Procicat ha aprovat aquest dimecres al matí l'actualització de les darreres mesures sanitàries anunciades en l'àmbit educatiu, de cara a l'inici del curs escolar del proper dilluns 14 de setembre. Una de les mesures destacades és que els alumnes de primària també hauran de dur mascareta, tenint en compte que es tracta del començament de curs i l'alumnat encara no prové d'un grup estable. Passades les dues primeres setmanes, es revisarà l'obligatorietat a partir dels 6 anys i es determinarà en funció del territori i de l'estat de la pandèmia.Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l'obligatorietat de dur o no mascareta. També s'han actualitzat els símptomes de Covid-19, que són la febre per sobre de 37.5, la tos, la dificultat per respirar, el mal de coll, el refredat nasal, la fatiga, el dolor muscular i el mal de cap, el mal de panxa amb vòmits o diarrea i la pèrdua d'olfacte o gust. Ara bé, com que el mal de coll i el refredat amb o sense mocs són molt comuns, només s'haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions.Entre la resta de mesures aprovades pel Procicat elles també destaca que, sempre que sigui possible, les reunions entre el centre i les famílies o els claustres de professors hauran de ser telemàtics. Només seran presencials de forma excepcional i en grups inferiors a 10 persones.També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre, segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos.El document també estableix que, igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor