Els premis Oscar exigiran estàndards de diversitat i inclusió a partir del 2024

En la seva aposta per la diversitat, l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques continua introduint canvis en el seu reglament. En aquest sentit, la institució ha fet un altre pas endavant i ha inclòs nous requisits per optar als premis Oscar, que exigiran estàndards d'inclusió i diversitat a partir de 2024 a les cintes candidates a millor pel·lícula.Aquestes mesures s'emmarquen dins de l'Academy Aperture 2025, iniciativa que persegueix que les produccions s'ajustin tant davant com darrere de les càmeres als nous models de representació, diversitat i inclusió si volen optar a la nominació a millor pel·lícula.La intenció de l'Acadèmia nord-americana és que aquests requisits vagin implementant de forma progressiva a partir de 2022 fins al seu compliment rigorós en 2024, en la que serà la 96a edició dels Oscars. Serà llavors quan una cinta no podrà ser candidata en la categoria reina si no compleix almenys dues de les quatre noves normes.La primera d'elles, l'Estàndard A, es fa a la representació en pantalla a través de les temàtiques i narratives. Per complir aquest requisit, almenys un dels protagonistes o diversos secundaris han de ser asiàtics, hispans, negres, indígenes, originaris d'Orient Mitjà o del nord d'Àfrica, nadius hawaians o d'altres illes de Pacífic o pertànyer a una altra ètnia minoritària.A més, el 30% dels intèrprets hauran de ser dones, membres d'un grup racial o ètnia, LGBTQ + o discapacitats. Aquesta mesura també afecta la trama, que haurà d'estar centrada en la història d'un dels col·lectius esmentats anteriorment.L'Estàndard B fa referència al departament creatiu i a l'equip del projecte. "En almenys dues de les feines creatives (director de càsting, director de fotografia, compositor, dissenyador de vestuari, director, editor, perruquer, maquillador, productor, dissenyador de producció, decorador, editor de so, supervisor d'efectes especials, guionista) ha de pertànyer a un grup amb escassa representació", diu la nova mesura. A més, almenys un d'aquests llocs ha d'estar ocupat per un membre d'una raça o ètnia minoritària.En el cas de la part tècnica, aquest nombre d'empleats ascendeix a sis. En total, almenys el 30% de l'equip haurà de ser dona, membre d'un grup racial minoritari o ètnia, LGBTQ + o discapacitat.L'Estàndard C remarca l'accés a la indústria i les seves oportunitats, i exigeix ​​que les distribuïdores o productores ofereixin pràctiques pagades i oportunitats de treball a grups amb escassa representació. Les grans empreses hauran de tenir un nombre "substancial i continu" d'aquests treballadors, mentre que les companyies petites han d'incloure almenys dos d'aquests becaris.L'Estàndard D busca aconseguir el desenvolupament de l'audiència apostant per la diversitat en les àrees de màrqueting, publicitat i distribució. Els estudis han de contractar empleats de grups socials o racials amb escassa representació en aquests àmbits, i també en el paper d'executiu sènior.Aquests quatre estàndards només afecten la categoria de millor pel·lícula, mentre que la resta de candidatures mantindran els seus criteris d'elegibilitat. "Creiem que aquests estàndards d'inclusió seran un motor per a un canvi essencial i durador en la nostra indústria", assenyalen en un comunicat el president de l'Acadèmia de Hollywood, David Rubin, i la seva consellera delegada, Dawn Hudson.

