Acord «in extremis» al Parlament per regular el preu dels lloguers

Acord d'última hora després d'una negociació al límit. El Sindicat de Llogaters ha anunciat aquest migdia, sobre les 15h, que han arribat a un acord amb JxCat, ERC, comuns i CUP sobre la regulació dels lloguers. L'escull principal eren les esmenes presentades per JxCati avalades pel conseller de Territori, Damià Calvet."Tenim fumata blanca i, si no hi ha cap sorpresa, es regularan els lloguers a Catalunya", ha celebrat el portaveu del sindicat, Jaime Palomera, en declaracions als mitjans. La proposta resultant de l'acord tindrà en compte les despeses dels propietaris en la rehabilitació dels immobles i exclourà els petits tenidors en situació de vulnerabilitat, és a dir, amb uns ingressos inferiors als 2.000 euros mensuals incloent les rendes.Finalment l'acord s'ha desencallat negociant el topall de renda a partir del qual els propietaris quedaven exempts de la regulació o podien gaudir d'excepcions. A les seves esmenes JxCat demanava que fos 5,5 vegades l'Índex de Renda de Suficiència (IRSC) i ahir el sindicat va respondre que fos l'1,5L'acord final recull que serà el 2,5. Un topall que equival a ingressos mensuals de tota la unitat familiar de 1.300 a 1.900 euros mensuals aproximadament, en funció dels membres de la família i el municipi. L'excepció no s'aplicarà en aquells casos en què la família llogatera ingressi menys de 3,5 vegades l'IRSC, és a dir, de 2.140 a 3.200 euros mensuals en funció de membre i municipi.Segons diverses fonts consultades per, la previsió era que les converses s'allarguessin fins a l'hora de la votació, ja en la sessió de tarda, però han acabat desencallant-se durant el migdia. La reunió d'ahir va acabar al voltant de les 22h sense cap acord. Un cop finalitzada, e l Sindicat de Llogaters va carregar amb duresa contra Junts per Catalunya a través d'una piulada. Amb l'acord ja anunciat, el sindicat i els quatre grups impulsors de la mesura, donaran els detalls del format final de la mesura al llarg de la tarda, abans de la votació que tindrà lloc a les set.La jornada ha estat marcada per l'última proposta que ha plantejat el Sindicat de Llogaters. Es basa en què els propietaris que ingressen 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) gaudeixin d'excepcions a l'hora de limitar els preus. Aquests propietaris no estarien obligats a rebaixar les quotes de lloguer si es troben per sobre de l'índex de referència de la Generalitat. En canvi, l'índex sí que representaria un topall en cas que el preu de lloguer actual estigui per sota i el vulguin apujar. El topall d'ingressos plantejat pel sindicat representa ingressos de 853 a 1.138 euros en el cas d'un nucli familiar unipersonal, en funció de la zona de Catalunya on visqui. Aquí es pot consultar la taula completa i aquí les zones a les quals fa referència.En les esmenes presentades, JxCat plantejava que el topall fos equivalent a 5,5 vegades l'IRSC. En aquest cas la renda oscil·laria entre els 3.130 i els 4.173 euros. La proposta del sindicat recull que a l'hora de quantificar els ingressos s'inclogui dins la renda els beneficis que reporta el lloguer dels immobles. La proposta també planteja la possibilitat que els propietaris puguin fer pujades "moderades" del lloguer en cas d'obres de millora. "No estem parlant de manteniment, sinó de millores substancials en l'habitabilitat o d'eficiència energètica", sosté Jaime Palomera, portaveu del sindicat, que aquest dimarts també s'ha reunit amb Carles Puigdemont de forma telemàtica.La proposta que el Sindicat de Llogaters ha fet pública aquest dimarts és l'últim capítol del recorregut que ha tingut la proposició de llei des que va ser registrada al Parlament. Un registre fet amb la majoria àmplia que representen JxCat, ERC, comuns i CUP, que va quedar escapçada amb la marxa enrere del grup postconvergent.Dies després d'anunciar l'acord, JxCat va presentar vuit esmenes per rebaixar el contingut de la mesura . Entre altres mesures plantegen que es puguin apujar les quotes de lloguer que estiguin per sota de l'índex de preus de la Generalitat, mentre que l'acord inicial prohibia apujar el preu en qualsevol nou contracte. JxCat també defensa que els propietaris puguin apujar el preu fins a un 20% si renoven totalment les instal·lacions, substitueixen tots els tancaments exteriors, renoven totalment cuines i banys, i fan altres tipus de reformes a l'interior. Cadascuna d'aquestes intervencions a l'immoble permetria apujar un 5% l'arrendament.

