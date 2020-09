​Interior posarà càmeres lectores de matrícules als principals accessos del Ripollès

El Departament d'Interior farà un estudi per implantar càmeres lectores de matrícules als accessos del Ripollès. La previsió és tenir-les en marxa el 2021. Ho ha anunciat el director dels serveis territorials de la conselleria a Girona, Albert Ballesta, en una trobada amb el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, per valorar les dades de seguretat.Les xifres constaten que és una comarca "segura" amb una activitat delictiva menor a la mitjana gironina, amb "pocs fets delictius i de poca importància". La ràtio de delictes per cada mil habitants és de 24,2, una tercera part de la que hi ha a tota la demarcació que és de 65,9, i a Catalunya, amb 67. En els últims dotze mesos analitzats, hi ha hagut 457 delictes contra el patrimoni, dels quals una tercera part eren estafes per Internet.A la presentació, Colomer ha fet èmfasi amb el fet que tenen una de les ràtios de delinqüència més baixes de Catalunya i molt per sota també de la gironina. Uns nivells que s'han assolit, segons ha afegit, per la tasca que s'està duent a terme a nivell policial.Entre els factors que afavoreixen aquesta poca activitat delictiva destaca que és una comarca amb "accessos molt concrets" i una "molt poca delinqüència autòctona i la de fora que ja no ve perquè queda lluny", segons Ballesta. Tot i això, ha assegurat que no abaixaran la guàrdia i que continuaran molt pendents de que les incidències segueixin a la baixa.En aquesta línia, s'ha anunciat que Interior està treballant en l'estudi per posar càmeres lectores de matrícules als accessos del Ripollès. Si tot va sobre el previst, haurien d'estar ja en marxa al llarg del 2021.Des del Consell Comarcal del Ripollès creuen que aquesta és una eina útil per "blindar" encara més la comarca i per això hauran de fer una feina conjunta amb els 19 municipis que assumiran el cost de la instal·lació. Actualment, hi ha aquest tipus de càmeres per accedir al barri vell de Ripoll.Des del juliol del 2019 fins al juliol del 2020, al Ripollès hi ha hagut 457 delictes contra el patrimoni, un 3% menys que l'anterior període analitzat quan van ser 473. Del total registrat en l'últim període, una tercera part són estafes per Internet (un any abans havien estat 153), un centenar són danys al patrimoni i 116 són furts. També han baixat els robatoris amb força, que han passat de 47 a 30 mentre que altres punts de la demarcació han repuntat.Tampoc han detectat problemàtiques importants relacionades amb botellots i restriccions de la Covid-19. Segons han dit, han aixecat actes en situacions "molt puntuals", sobretot a joves concentrats a la via pública en punts com Ripoll, Camprodon i Campdevànol. Una situació que atribueixen al tancament dels locals d'oci més aviat i l'increment de l'afluència de visitants a l'agost.Per últim, Ballesta ha admès que, com passa a altres punts de Catalunya, al Ripollès també "fan falta més efectius de Mossos" i que s'hi està treballant. Tot i això, ha remarcat que la creació de noves places vol tot un procés i que la irrupció de la pandèmia ha endarrerit els calendaris de les noves promocions. A tall d'exemple ha explicat que els futurs agents que havien d'entrar a l'Escola de Policia de Catalunya aquest setembre no ho podran fer fins al gener de l'any vinent.

