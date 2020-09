Detecten una síndrome rara i potencialment mortal en nens amb Covid-19

Investigadors del Karolinska Institutet i Science for Life Laboratory de Suècia i la Universitat Tor Vergata de Roma han mapejat la resposta immune en nens afectats per MIS-C, una síndrome inflamatòria rara potencialment mortal associada amb la Covid-19.L'estudi, publicat a la revista Cell , ha posat de manifest que la resposta inflamatòria difereix de la malaltia de Kawasaki i de la Covid-19 aguda severa, descrivint així la síndrome inflamatòria multisistèmica en nens associada amb la Covid-19.Els investigadors han resolt els aspectes immunològics d'aquesta rara malaltia. Van comparar mostres de sang de 13 pacients amb MIS-C tractats a l'Hospital Universitari Karolinska d'Estocolm, Suècia i l'Hospital Infantil Bambino Gesù a Roma, amb mostres de 28 pacients amb malaltia de Kawasaki recollides entre 2017 i 2018, abans de la Covid-19. Les anàlisis també van incloure mostres de nens amb Covid-19 lleu."Els nostres resultats mostren que la MIS-C és realment una afecció inflamatòria diferent de la malaltia de Kawasaki, tot i tenir algunes característiques compartides. La hiperinflamació i la tempesta de citocines detectades en nens amb MIS-C també és diferent de l'observada en pacients adults amb Covid-19 aguda i greu", han comentat els experts.En comparar la MIS-C amb aquests altres estats inflamatoris, van observar una freqüència diferencial de poblacions de cèl·lules immunitàries específiques, citocines inflamatòries i quimiocines en la sang. A diferència dels nens amb malaltia de Kawasaki i els nens amb Covid-19 lleu, els nens que van desenvolupar MIS-C no tenien anticossos IgG contra els coronavirus del refredat comú.De la mateixa manera, els investigadors van trobar diversos autoanticossos que es dirigeixen a les pròpies proteïnes del cos i que poden contribuir a la patogènesi de la MIS-C. Ara també estan investigant els factors de risc genètics per desenvolupar MIS-C després de la infecció de coronavirus."Hi ha una necessitat urgent de comprendre millor per què una petita minoria de nens infectats amb SARS-CoV-2 desenvolupen MIS-C, i estem afegint una peça al trencaclosques. Un millor coneixement de la patogènia és important per al desenvolupament de tractaments òptims que puguin esmorteir la tempesta de citocines i, amb sort, salvar vides, així com per al desenvolupament de vacunes per evitar casos de MIS-C provocats per la vacunació ", han tancat els investigadors.

