«A Catalunya hi ha molta tradició de fer cinema fantàstic i de terror però no hi ha diners»

El terror torna a Sant Cugat del Vallès. Del 17 al 24 de setembre els Cinemes Sant Cugat acullen el Festival Sang Cugat Fantàstic amb cinema i literatura de terror que no deixarà indiferent a ningú. Enguany amb una edició conjunta -forçada pel coronavirus- del quart festival de novel·la i cinema, Sang Cugat, i del sisè festival internacional de cinema fantàstic i de terror, el Sant Cugat Fantàstic.En una entrevista amb, els seus organitzadors, Joan Ramon Armadàs i Marc Carreté, asseguren que no s'han plantejat cancel·lar el festival pel coronavirus i animen a tothom a deixar-se sorprendre per un gènere que la realitat ha fet més popular que mai.- JR: Es fa amb la mateixa magnitud però amb una reducció d'un dia. Tenim estrenes mundials, convidats que vindran a presentar les pel·lícules i curts. No tindrem convidats internacionals per raons de la Covid-19 i s'ha reduït un dia per la mateixa dinàmica del sector audiovisual en l'àmbit internacional. Ha sigut un any molt boig pel cinema i també ens ha afectat pel que fa a disponibilitat de títols. No teníem on triar tant com altres anys. No obstant això, estem molt contents que donades les circumstàncies, la programació que tenim és altament satisfactòria.- MC: Cancel·lar-lo no ens ho hem plantejat en cap moment però hem tingut consciència sostinguda que potser les circumstàncies no ens el deixarien celebrar. De fet, falten pocs dies i estarem amb l'ai al cor fins al dia de la inauguració. Ens dóna un bri d'esperança que s'han fet altres festivals com el de Màlaga.- JR: El fet de fer un festival en uns cinemes, com és el nostre cas, ja hi ha instal·lades les mesures adients però nosaltres intentarem reforçar-les encara més.- MC: La intenció era fer una picada d'ullet donades les circumstàncies amb el lema "renta't les mans" i jugant amb la temàtica del festival on la sang és la protagonista. A més a més, una part important de les pel·lícules que programem van sobre temàtica vírica o infeccioses.- JR: El fet que tinguem aquestes pel·lícules no deixa de ser una certa casualitat i una certa picaresca perquè estan rodades abans de la pandèmia. Ill: Final Contagium va d'un virus que es transmet arreu del món a través dels diners, més d'actualitat impossible.- JR: Nosaltres durant l'any estem pendents de les produccions que hi ha arreu del món i a través de conèixer un dels seus directors, a Lucio A. Rojas, hem tingut l'oportunitat de poder tenir l'estrena mundial d'aquesta pel·lícula.- MC: Ens motiva moltíssim poder tenir una premiere mundial perquè això vol dir que mai abans s'ha vist enlloc. És una coproducció de quatre països. També tenim una premiere espanyola d'una pel·lícula de terror i això vol dir que no ha passat ni per Sitges ni per Molins de Rei, els dos grans festivals d'aquest gènere a Catalunya. És una pel·lícula postapocalíptica en un món arrasat on el tema mèdic -igual que en l'actualitat- hi també té molt a veure.- MC: És un esdeveniment important per la ciutat i potser no té la transcendència que ens agradaria perquè el cinema fantàstic i de terror és d'un nínxol molt concret de públic. Nosaltres cuidem molt la programació. Tenim tres dies de continguts molt interessants per a tots els públics. El festival té molt més valor que el pressupost que tenim per gestionar-lo i cuidem molt la programació. Vull creure que amb els anys hauria de seguir-se consolidant i creixent. Sant Cugat és una marca en si mateix, que ens hauria de permetre convertir el festival en un festival molt important a Catalunya, Espanya i a Europa.- JR: És una autèntica incògnita saber què passarà. Pot ser que hi hagi més ganes perquè s'han cancel·lat alguns festivals d'aquesta temàtica però tampoc ens sorprendrà si ve menys gent perquè tal com va la dinàmica general, la dels cinemes no és gens bona. Amb tot, nosaltres volem donar l'oportunitat a la gent que vulgui, veure les pel·lícules que fa temps que espera veure.- MC: És cert que aquest any ens hem tret de sobre l'auto pressió i l'autoexigència pel que fa al nombre d'espectadors. Aquest any l'hem preparat amb tota la il·lusió i compromís i vindrà qui hagi de venir.- JR: El fet d'haver de moure les dates del Sant Cugat Fantàstic l'hem fusionat amb el Sang Cugat, el festival de novel·la i cinema negre, que habitualment ja es feia durant el mes de setembre. Tot es farà als Cinemes Sant Cugat i en principi es faran les presentacions i les signatures de llibres, tal com estan programades.- JR: En principi no, ja que cada festival té la seva pròpia identitat i els seus seguidors. Si tot va bé l'any 2021 el Sant Cugat Fantàstic hauria de ser a la primavera i el Sang Cugat a la tardor.- MC: A Catalunya i a Espanya hi ha molta tradició de fer cinema fantàstic i de terror. De fet hi ha referents internacionals d'aquest gènere que són catalans com el Jaume Balagueró o el Juan Antonio Bayona, etc.. És a dir, la tradició hi és. Ara bé, la salut del cinema en general és una altra cosa. El cinema té salut perquè hi ha molta gent que en fa amb molta il·lusió però no hi ha ajudes per fer cinema.- JR: Totes les pel·lícules de la programació excepte dues són estrenes i gran part són inèdites a Catalunya. Un dels nostres objectius és servir d'aparador pels creadors d'aquí. La meitat dels curtmetratges són produccions catalanes i sempre hem cuidat molt el fet de mostrar continguts de la indústria petita i lluitadora que tira endavant tot i les circumstàncies difícils.- MC: Els tres curtmetratges del diumenge són pràcticament pel·lícules amb produccions excel·lents i premis al darrere. Alhora tenim curtmetratges amb produccions petites amb missatges brillants. També s'han de donar visibilitat a aquestes iniciatives de talent jove i nou.- JR: A més a més des del principi del festival hem volgut apostar pels curtmetratges. És important cuidar el planter. Fins i tot hem vist com l'Àngel Gómez, que va venir aquí a estrenar el seu curt, com ara està estrenant en una pel·lícula amb una producció pràcticament de Hollywood. Això genera molta satisfacció.- JR: Hem tingut una evolució positiva fins ara. El nostre objectiu és ser un festival de referència a Catalunya i Espanya i amb sis anys ja ho som perquè hi ha molta gent que té moltes ganes de venir. I fer-lo més gran serà possible si les administracions, patrocinadors i el públic ens donen més suport. Ens agradaria que molta gent de Sant Cugat, que potser per prejudicis no vindria, ho faci, ja que a la programació hi ha propostes per a tota mena de públics.- MC: Si t'agrada el cinema segur que trobes alguna proposta del Festival que t'agrada. Per exemple, aquest any acabem amb un drama carcerari que és una producció catalana independent, l'òpera prima de Sergi Arnau. Especialment, aquest any la marató de curts catalans no són de terror explícit i són obres molt recomanables per a tothom.- MC: Després de Sitges, que és el festival de cinema de terror més important del món, a Catalunya hi ha el de Molins de Rei, que té reputació internacional amb 36 anys d'experiència. I en un tercer estadi hi ha festivals més petits com el de Sant Cugat, Cardedeu, Amposta, Roses, Rubí, Cornellà, etc. La nostra il·lusió és convertir el Sant Cugat Fantàstic en una referència i que vagi creixent i pujant.

