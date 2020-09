El col·lectiu Free Junqueras farà un acte de suport als presos a Lledoners per la Diada

La Diada d'aquest any està condicionada per les mesures de seguretat que reclama el control de l'epidèmia de coronavirus. Per aquest motiu, les concentracions de l'Onze de Setembre seran de petit format i els actes institucionals han quedat reduïts a la mínima expressió. És en aquest context que el col·lectiu Free Junqueras organitzarà una activitat de suport als presos divendres al matí a Lledoners. La iniciativa -una concentració a l'esplanada de la presó- pretén escenificar l'escalf de l'independentisme als dirigents empresonats.La revocació del tercer grau i el protocol restrictiu als centres penitenciaris per contenir els contagis farà que els presos tinguin un protagonisme limitat en aquesta Diada. El col·lectiu Free Junqueras té previst transmetre'ls el seu suport amb una acció que comptarà amb la presència del pare del president d'ERC, Artur Junqueras. A partir de les 10.00 hores, hi haurà una petita trobada fora del recinte de Lledoners i es faran sonar petards per cadascun dels presos polítics. Les consignes a favor dels presos i la independència es faran sentir per fer-les arribar dins de la presó.

