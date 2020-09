Més de trenta entitats demanen vetar Vox al Raval: «Som tot el que ells odien»

Fins a 34 entitats del Raval de Barcelona han expressat el seu rebuig a la presència de Vox al barri i han reclamat a les administracions que no hi autoritzin cap acte del partit d'extrema dreta. La demanda té lloc després que el 2 de setembre els representants de Vox Ignacio Garriga i Rocío de Meer fessin una visita sorpresa al barri, finalment boicotejada per grups veïnals En un comunicat, les entitats recorden que de Meer va utilitzar el concepte "abocadors multiculturals" per referir-se a barris com el Raval. "Som tot allò que odien", asseguren. "Ens odien perquè som pobres, dones, migrades, tenim la pell d'un altre color, estimem de moltes maneres diferents, treballem al carrer, sobrevivim a un dels molts pisos que tenen", apunten.Sobre el boicot a la visita, asseguren que l'objectiu era evidenciar que "el feixisme no és benvingut" al barri. Ara demanen als Mossos d'Esquadra que abandonin la investigació oberta sobre els fets iq ue s'obri una investigació contra Vox per fomentar el discurs d'odi.Entre els signants del comunicat hi ha Acció Raval, Acció Riera Baixa, l'Associació Amical d’Immigrants Marroquins de Catalunya, Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya, la plataforma CAP Raval Nord i les territorials de Barcelona en Comú i la CUP al barri.

