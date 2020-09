Bou i el PP acorden un «alto el foc»

Josep Bou i el PP han signat una treva després de mesos de desavinences . Aquest divendres, el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, va acompanyar l'alcaldessa Ada Colau a fer l'ofrena floral del consistori davant el monument a Rafael Casanova. De no haver-se anul·lat l'ofrena que feia cada grup i que Bou tenia previst de dur a terme, hagués estat el segon cop que ho feia des que va ser elegit regidor. L'any passat, la seva decisió d'anar-hi va crear una forta tensió amb el partit, que fa anys que no assisteix a l'acte de l'ofrena, on solia ser fortament xiulat.Aquest any, per tant, s'ha evitat la imatge del president del grup municipal popular, sense cap altre dirigent de la formació, davant de Casanova. L'empresari és un independent sense carnet del partit, però la seva manera d'actuar ha causat friccions. En aquests moments, però, el cert és que l'ambient entre Bou i la direcció del PP, tant la catalana com la barcelonina, ha millorat sensiblement.Fonts del PP asseguren que hi ha una mena d'"alto el foc" entre el regidor, que va ser l'alcaldable del PP en les anteriors municipals, i la cúpula popular. Tots els actors d'aquesta història han arribat a la conclusió que el conflicte latent no ajuda ningú. En la decisió de rebaixar el to hi ha tingut un paper important la cúpula del partit a Catalunya, amb el seu líder, Alejandro Fernández, al capdavant.A Bou se l'ha criticat des dels rengles del partit per anar per lliure i acabar sent un "incontrolat". La decisió del regidor d'acomiadar dos assessors del partit a l'Ajuntament i de donar preeminència al veneçolà Luis Barroso com a assessor estratègic va ser vist com una anomalia. Després, algunes declaracions seves van irritar, com quan va criticar obertament Cayetana Álvarez de Toledo per considerar un "error" el seu fitxatge i afegir que "els catalans volen gent de casa".Després de mesos de tensions dins del grup, que es van personificar en Josep Bou i el seu company Óscar Ramírez, l'altre regidor del PP i responsable del partit a Barcelona, es va aconseguir fer una reunió amb tots dos i tot l'equip municipal del partit, amb els consellers de districte i els assessors del grup. Va ser a començaments d'estiu i va ser molt profitosa. Des d'aleshores s'ha recuperat el bon ambient dins del grup i s'estan fent reunions conjuntes de tots dos regidors i del seu equip de manera fluïda.Des del partit asseguren que s'ha imposat una visió "realista" de la situació. A Bou se l'ha d'agafar tal com és o enfrontar-s'hi, el que implicaria la ruptura del grup municipal, amb la consegüent pèrdua en assessors i ingressos econòmics. D'altra banda, la proximitat de les eleccions catalanes també aconsella d'apaivagar al màxim possibles discrepàncies internes.En l'entorn del regidor recorden sempre que poden que el seu fitxatge va ser una decisió personal de Pablo Casado. Després de la caiguda d'Álvarez de Toledo , ungida pel líder del PP com a portaveu al Congrés i diputada per Barcelona, una ruptura del partit amb Bou suposaria el segon fitxatge de Casado a Catalunya que acaba malament. La realpolitik s'ha imposat a la direcció dels populars catalans, des d'on se subratlla la "intel·ligència política" amb què Alejandro Fernández gestiona el partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor