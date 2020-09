La comunitat educativa reclama prestacions econòmiques per a les famílies amb fills en quarantena

"Superant la por, acceptant la incertesa com a valor educatiu i demanant creativitat i imaginació per trobar respostes, volem tornar a les escoles". Així s'han expressat aquest dimecres l'Associació de Mestres Rosa Sensat, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya de cara al nou curs que començarà dilluns vinent. En manifest conjunt, les entitats educatives han remarcat la necessitat de garantir l'educació presencial com a "servei essencial" que garanteix "la cohesió i l'equitat educativa i social".En aquest sentit, han reclamat a les administracions que cedeixin els espais i equipaments necessaris per fer pobles i ciutats "educadores" i també prestacions econòmiques per a les famílies que hagin de cuidar fills que es trobin en quarantena per positiu o per contacte amb positiu a l'escola. "S'hauran de posar recursos quan sigui necessari el confinament de l'alumnat perquè les famílies han de poder acompanyar els fills en aquest procés", han dit. El repte és garantir la presencialitat durant el curs i, per això, la comunitat educativa ha demanat al Govern que "posi els recursos necessaris" per garantir les ràtios i la presencialitat dels alumnes.El document s'adreça a la comunitat educativa i a les administracions i vol transmetre un missatge de "seguretat i tranquil·litat". "És possible tornar a les escoles", han assegurat les representants de les entitats. Les tres organitzacions han recordat que el confinament va suposar una vulneració "clara" del dret a l'educació, un dret que ara cal situar-se al centre de les polítiques públiques. "Les escoles son espai de socialització, cures i refugi i no hi podem renunciar", han apuntat en una roda de premsa aquest matí. Perquè les escoles funcionin, caldrà una col·laboració "estreta" entre les administracions per garantir l'aprovisionament de recursos. "Cal recuperar allò que hem perdut durant el confinament", han remarcat les entitats.Per tot plegat, el manifest estableix la necessitat d'establir un equilibri entre les mesures de seguretat i el dret a l'educació a partir d'evidències científics. També demana el lideratge de la comunitat educativa i la màxima participació en la represa presencial dels centres. "Mestres i educadors tenen una funció essencial", han explicat les entitats. En aquest sentit, el docmuent demana "creativitat i flexibilitat" dels plans educatius, i iniciativa per adaptar els protocols a la realitat de cada escola. "Cal situar el benestar d'infants, joves i famílies com a prioritat pública", han insistit les portaveus, que han recordat que el 30% de l'alumnat està en risc de pobresa i hi ha 8.000 alumnes amb necessitats educatives específiques.Les entitats també han posat sobre la taula la necessitat de reconstruir la confiança entre mestres i famílies, debilitada durant el confinament. Des de l'Associació de Mestres Rosa Sensat han apuntat que el tancament de les escoles va fer que moltes famílies no entenguessin la situació, especialment quan ja es van començar a recuperar altres espais de la societat. "Com a mestres som conscients que no vam reaccionar amb la rapidesa, tot i que era difícil en aquell moment", ha apuntat Francina Martí, directora de l'Associació. Durant tot aquest temps s'ha vist que les escoles són "necessàries i han d'estar obertes" i per a aquest objectiu cal una "relació de confiança" entre famílies i escoles. "Escoles, famílies i alumnat han de participar de tot el que passa a l'escola i el que vagi passant", ha insistit.D'altra banda, les entitats han demanat a la comunitat educativa i als mitjans de comunicació que presentin la realitat del curs vinent "amb context" i "de manera normalitzada". "Quan tinguem casos de tancaments de grups, caldrà valorar-los però també deixar treballar les escoles per gestionar-los i caldrà contextualitzar-los, perquè la majoria d'escoles i grups continuaran funcionant", han apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor