ERC emplaça Torra a arrossegar JxCat cap al «sí» a la llei que regula els lloguers

ERC ha emplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, a arrossegar Junts per Catalunya cap al sí a la llei de regulació dels preus dels lloguers que es votarà aquesta tarda al Parlament. Els republicans han lamentat que es "freni la feina d'un altre departament del mateix Govern" i ha subratllat que fixar un topall als preus és una qüestió d'"emergència social" en aquests moments. "Vostè és clau per tombar la balança", ha assegurat el dirigent republicà, Sergi Sabrà, tot interpel·lant el president.Torra ha defensat, un cop més, que ell és partidari de regular els preus i ha assenyalat que, en tot cas, és la bancada de Ciutadans, el PSC i el PP la que es nega a votar a favor de la llei. Sobre el desacord que mantenen JxCat amb ERC, la CUP i el Sindicat de Llogaters quan falten poques hores per a la votació, el president ha confiat en un "esforç col·lectiu" perquè aquesta normativa s'acabi aprovant.L'escull continuen sent les esmenes presentades per Junts per Catalunya (JxCat), a les quals el conseller de Territori, Damià Calvet, fa costat de manera íntegra i que han estat damunt la taula de la reunió que han mantingut aquest vespre el Sindicat de Llogaters amb els grups que fan costat a la iniciativa, que són -a banda de JxCat- ERC, els comuns i la CUP. Segons diverses fonts consultades per, el més probable és que les converses s'allarguin fins a l'hora de la votació, ja en la sessió de tarda. La reunió entre el Sindicat de Llogaters i els grups ha acabat al voltant de les deu del vespre sense cap acord. El Sindicat va carregar amb duresa contra JxCat a través de Twitter. La jornada d'ahir va estar marcada per l'última proposta que ha plantejat el Sindicat de Llogaters. Es basa en què els propietaris que ingressen 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) gaudeixin d'excepcions a l'hora de limitar els preus. Aquests propietaris no estarien obligats a rebaixar les quotes de lloguer si es troben per sobre de l'índex de referència de la Generalitat. En canvi, l'índex sí que representaria un topall en cas que el preu de lloguer actual estigui per sota i el vulguin apujar. El topall d'ingressos plantejat pel sindicat representa ingressos de 853 a 1.138 euros en el cas d'un nucli familiar unipersonal, en funció de la zona de Catalunya on visqui. Aquí es pot consultar la taula completa i aquí les zones a les quals fa referència.En les esmenes presentades, JxCat plantejava que el topall fos equivalent a 5,5 vegades l'IRSC. En aquest cas la renda oscil·laria entre els 3.130 i els 4.173 euros. La proposta del sindicat recull que a l'hora de quantificar els ingressos s'inclogui dins la renda els beneficis que reporta el lloguer dels immobles. La proposta també planteja la possibilitat que els propietaris puguin fer pujades "moderades" del lloguer en cas d'obres de millora. "No estem parlant de manteniment, sinó de millores substancials en l'habitabilitat o d'eficiència energètica", sosté Jaime Palomera, portaveu del sindicat, que aquest dimarts també s'ha reunit amb Carles Puigdemont de forma telemàtica.Pel que fa a la resta de grups impulsors de la mesura, ERC ha assegurat que donarà suport a qualsevol nova proposta que compti amb l'aval de JxCat, els comuns, la CUP i el Sindicat de Llogaters. Els anticapitalistes també donen suport a la proposta del sindicat, mentre que fonts dels comuns expliquen que el grup parlamentari encara l'està estudiant. El discurs oficial de JxCat passa per assenyalar que es busca un "punt mig", tot i que de moment es mantenen les esmenes presentades. Fonts governamentals assenyalen que compten amb el suport de Calvet, conseller de Territori -departament del qual depèn habitatge-, que no veia amb bons ulls el redactat inicial de la proposta.Les mateixes fonts assenyalen, en tot cas, que Territori ja no participa en les converses, i que la posició la defensen des del grup parlamentari. Una de les derivades d'aquest ple, a banda, és què votaran els diputats del PDECat, que estan encara enquadrats dins del grup parlamentari de JxCat malgrat la trencadissa de la setmana passada i l'expulsió del Govern. Fonts del partit assenyalen que decidiran el sentit del vot aquest dimecres i donen per fet que, al llarg de les properes setmanes, faran evidents posicionaments diferents tant al Parlament com al Congrés dels Diputats.

