Investiguen un professor de filosofia d'un institut de Lleida per presumptes abusos a una exalumna

Un professor de filosofia de l'institut Màrius Torres de Lleida està essent investigat per presumptes abusos a una exalumna de 17 anys.Segons explica aquest dimecres el diari Segre , el jutge indaga sobre aquests fets després de rebre una denúncia el mes d'agost que apuntava abusos per part del docent, H.A, que li hauria fet tocaments després de quedar amb la noia al seu domicili amb el pretext de tornar-li uns llibres.El rotatiu també assegura que s'està analitzant informació del professor extreta de converses de Whatsapp. Des del centre no s'ha valorat el cas i només s'ha remès a la postura del Departament d'Educació, que ha demanat un informe sobre aquest cas.

