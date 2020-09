El govern espanyol es nega a precisar el cost de la seguretat del rei emèrit als Emirats Àrabs

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitat aquest dimecres precisar el cost del dispositiu de seguretat a càrrec de l'Estat que acompanya el rei emèrit, Joan Carles I, en la fugida als Emirats Àrabs Units des de finals de juliol . A pregunta de Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Grande-Marlaska ha assegurat que no hi ha una partida específica destinada a la seguretat de l'anterior cap de l'Estat, i ha negat que suposi una "partida addicional" en els pressupostos. Malgrat tot, no ha volgut posar-hi cap xifra.Borràs ha assenyalat, en la seva intervenció, que el govern espanyol està "desprotegint la democràcia" amb el blindatge de Joan Carles I. "És un escàndol que, com a govern que es denomina progressista i format per dos partits que es reivindiquen com a republicans, no facin res. Bé, sí, donar cobertura i opacitat", ha remarcat la dirigent independentista en referència als moviments del PSOE -amb el suport del PP, de Vox i de Ciutadans- per bloquejar comissions d'investigació sobre els presumptes casos de corrupció que afecten el rei emèrit i que s'estan investigant tant a Espanya com a Suïssa."La consigna és protegir la corona, al preu que sigui. I el preu que paguen és la ruïna de la reputació espanyola. Primer van ensenyar el món com premiaven la violència policial [del referèndum de l'1-O] i avui els mostren com fan servir les forces de seguretat per protegir la monarquia. El rei és inviolable, té impunitat absoluta", ha ressaltat Borràs. Grande-Marlaska, en l'última intervenció, ha criticat el to contra les institucions espanyoles i ha definit Espanya com una "democràcia perfecta" en el seu funcionament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor