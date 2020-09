Operació contra un grup de lladres violents que ocupava un bloc de pisos a Barcelona

🔴 Estem treballant a requeriment judicial per desactivar un edifici utilitzat per multireincidents que actuen a Barcelona pic.twitter.com/TavNQpdynO — Mossos (@mossos) September 9, 2020

Un operatiu dels Mossos d'Esquadra està en marxa des de primera hora d'aquest matí contra un grup de lladres violents que ocupa des de fa mesos un bloc al barri del Poble-sec de Barcelona. Segons han explicat fonts del cos, l'actuació s'emmarca en el dispositiu Tremall, dissenyat per lluitar contra els robatoris violents.Els agents s'han desplegat a dos quarts de vuit del matí per neutralitzar aquest focus delictiu situat al carrer Hortes número 4. Els Mossos actuen per ordre judicial, però no es tracta d'un desallotjament per l'ocupació en si mateixa, sinó per neutralitzar aquest cau de delinqüència.

