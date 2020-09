Càrrecs del PP van plantejar una altra operació Catalunya el 2017

El febrer de 2017, quan a Catalunya es començava a parlar del referèndum, càrrecs del PP i del Ministeri de l'Interior van plantejar la creació d'una altra operació Catalunya, segons explicaEn aquells mesos s'havia destituït Enrique García Castaño, responsable de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) de la comissaria general d'Informació i conegut com El Gordo, arran de les converses entre Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya.Aquest cessament va ser de cara a la galeria. El Gordo tenia documents que podien fer caure el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Aquest comissari, de fet, va ser l'encarregat de muntar un equip per robar la informació de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas i, segons converses gravades, es va quedar una còpia del material. Segonsalts càrrecs d'Interior, entre ells el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, tenien preparada per a ell una missió: muntar de nou i de manera "clandestina" una nova operació Catalunya.Enrique García sosté que així li ho va assegurar qui aleshores era ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i així li va explicar a l'antecessor de Nieto, Francisco Martínez, l'únic càrrec polític investigat fins ara en el marc de l'operació Kitchen. "La Cospe em va dir que s'havia donat l'ordre que tornés a muntar el tema català", va dir El Gordo.Aquest comissari, molest per la seva destitució, va amenaçar amb fer públics els documents de Bárcenas. En converses amb l'excomissari Villarejo, aquest era partidari de fer xantatge al govern espanyol. "Us busco la ruïna a tots, i al primer al "barbes" [Mariano Rajoy]", va dir Villarejo. Sigui com sigiu, el "tema català" que pretenien muntar es va iniciar el 2012 amb la utilització de fons reservats per atacar els líders independentistes catalans, la família Pujol o l'expresident Mas. La nova operació Catalunya havia de servir per frenar el referèndum, que finalment es va celebrar l'1-O.

