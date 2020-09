Rufián estén la mà pels pressupostos i insta Podem a resistir les pressions per aprovar-los amb Cs

"Si aguanten, nosaltres aguantarem". Aquest és el missatge que ha enviat el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, a Unides Podem pel que fa als pressupostos general de l'Estat i a les pressions per aprovar-los amb Ciutadans. Rufián ha estès la mà per aprovar els comptes de Pedro Sánchez sempre i quan portin segell progressista i no comptin amb l'aval d'Inés Arrimadas , de qui ha recordat que el seu partit governa amb Vox a Andalusia i amb Isabel Díaz Ayuso a Madrid. Sánchez, en el torn de rèplica durant la sessió de control al Congrés, ha demanat el suport als comptes "progressistes", i ha criticat Ciutadans per governar arreu amb la dreta."Parlem del futur: amb qui aprovaran les mesures socials, amb Ciutadans? Em dirigeixo a Podem: ho faran amb Ciutadans? No s'adonen que aquesta operació per reviure un dels partits de la dreta va més enllà dels pressupostos, i que l'operació és que el PSOE pugui escollir els propers deu anys entre vostès i ells?", ha assenyalat el cap de files d'ERC a Madrid en direcció a Unides Podem. "És fals que uns pressupostos sigui igual amb qui s'aprovin. No és el mateix fer-ho amb la dreta que amb un partit independentista però d'esquerres. Es tracta de posar música a un projecte polític", ha indicat Rufián, que ha retret a Sánchez les traves "burocràtiques" de l'ingrés mínim vital.El dirigent d'ERC ha recalcat que les mesures socials són urgents, i Sánchez li ha respost amb una apel·lació a aprovar uns comptes "progressistes", tot i que al cap d'uns pocs segons ha indicat que la situació d'emergència requereix aparcar les etiquetes ideològiques. Segurament per això, minuts abans, també ha demanat a Pablo Casado, líder del PP, que li faci costat amb els comptes i amb la renovació del poder judicial, però la situació continua enrocada. Sánchez ha reclamat a Casado que "compleixi amb la Constitució" pel que fa referència a l'actualització dels òrgans judicials, però el líder del PP l'ha avisat que el tindrà "al davant" si no rectifica.Pel que fa a Vox, el to ha estat l'habitual: atac frontal al govern espanyol -"campió mundial en la pitjor gestió de la pandèmia", en paraules de Santiago Abascal- preludi de la presentació de la moció de censura. Es farà durant el mes de setembre i la ultradreta té intenció de presentar com a candidat a la presidència del govern espanyol un independent, tot i que ja sap que la maniobra no prosperarà. Abascal, a banda, ha carregat contra Sánchez per haver reactivat la taula de diàleg "amb els colpistes", de la qual ja se n'està treballant la data i l'ordre del dia en contactes Moncloa-Generalitat

