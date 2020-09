Una mascareta canvia de color quan es té febre

L'empresa tèxtil Colorprint Fashion , amb seu a Muro d'Alcoi, a la comarca del Comtat del País Valencià, ha desenvolupat i patentat un teixit capaç d'activar-se amb l'augment de la temperatura corporal, o sigui, quan detecta febre. L'innovador teixit ha estat homologat per a seu ús en mascaretes higièniques per l'Institut Tecnològic del Tèxtil (AITEX), certificant la seva durabilitat i efectivitat davant la prevenció de la Covid-19.En base a aquesta innovadora tecnologia, s'han creat diversos productes que ajuden a frenar l'expansió del virus, com mascaretes, polseres i enganxines capaces de detectar de forma ràpida i senzilla una pujada de temperatura, ha informat la companyia en un comunicat.El teixit canvia a color blanc aproximadament a una temperatura de 37,5ºC. Té una filtració bacteriana del 98%.Els productes estan tenint una bona acollida al mercat. La mascareta es pot netejar i desinfectar, la qual cosa no afecta les seves propietats.Aquest mecanisme pot ser molt útil en ambients de treball com oficines i en mitjans de transport per controlar l'expansió de la malaltia. En el cas de les polseres, és un sistema molt pràctic en àmbits com les escoles, sobretot amb els més petits.Colorprint és una empresa especialitzada en estampació, tintura i acabats de teixits. El fundador i gerent de la firma, Rafael Torregrosa, ha explicat que després de més de 45 anys d'experiència compten "amb el coneixement i la tecnologia per desenvolupar productes tèxtils innovadors i funcionals". I conclou: "Davant d'aquesta situació, no podíem quedar-nos amb els braços creuats".

