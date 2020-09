El temps afluixa i les tempestes fortes es queden a dins el mar

A partir de dijous ens espera temps més estable i la temperatura anirà lentament a l'alça. pic.twitter.com/lq3F99sy9C — Meteocat (@meteocat) September 8, 2020

De moment, calma meteorològica. Aquesta nit no hi ha hagut les fortes tempestes que es preveien i les pluges, generalitzades arreu, han estat febles. La precipitació més extensa la trobem mar endins.A hores d’ara, continuen els ruixats, suaus en general. Els més intensos es troben al litoral central, i sobretot davant la costa, que s’aniran generalitzant arreu.A mig matí matí hi haurà una treva però la inestabilitat es tornarà a reactivar de cara a la tarda amb pluges sobretot al centre i el nord del país. No es descarta algun fort aiguat a prop del mar.A partir de dijous ens espera temps més estable i la temperatura anirà lentament a l'alça.