Torrent acusa JxCat d'«aprofitar la repressió per desgastar» ERC

El president del Parlament, Roger Torrent, ha emplaçat l'independentisme a no quedar atrapat en les "batalletes" i a no equivocar-se d'adversari si l'objectiu és sumar i avançar cap a la independència. "Si aprofitem la repressió per intentar desgastar el soci de viatge, això és productiu? Genera més suma? Ens eixampla o ens empetiteix?", ha assegurat durant una entrevista a TV3. Tot un missatge adreçat a Junts per Catalunya, a qui ha recordat que qui va impedir la investidura de Carles Puigdemont va ser "la maquinària repressiva" de l'Estat espanyol i i que qui va retirar l'escó al president Quim Torra va ser la Junts Electoral Central i no el Parlament de Catalunya.Torrent ha insistit que "assenyalar" l'independentista del costat "no ajuda a sumar" ni a superar la barrera del 50% dels vots, una condició "necessària" tot i que ha advertit que "no suficient" per avançar en el camí cap a la República. El president de la cambra i dirigent d'ERC ha argumentat que totes les decisions que pren la institució obliga a reflexionar sobre què passarà l'endemà i si aquella acció la debilita o no. "Què hagués passat l'endemà de la investidura de Puigdemont? Hagués pogut assumir el càrrec? Hagués recuperat el control de l'administració, sotmesa al 155? Hagués pogut prendre decisions executives?", ha plantejat.Les decisions, ha insistit, s'han de prendre pensant en si milloren la vida dels ciutadans o contribueixen a assolir l'objectiu. "No es tracta de quedar bé o de tenir més retuits", ha advertit. També ha emplaçat el conjunt de les forces independentistes a intentar trobar un acord per pilotar el final de la legislatura. "No podem improvisar o anar a fets consumats", ha afirmat.Torrent ha subratllat que el "bon govern" és clau per sumar més adeptes al projecte independentista i ha posat com a exemple la llei de regulació dels lloguers que aquest dimecres votarà el Parlament i que és un nou motiu de conflicte entre JxCat i ERC. En tot cas, el dirigent republicà considera que després de les eleccions les formacions independentistes estaran abocades a superar els recels i a tornar-se a entendre. Abans, però, considera que caldrà confrontar les estratègies. Ha defensat que ERC ha presentat la seva però que en aquests moments desconeix quina és la de JxCat.Amb tot, Torrent ha reconegut que la judicialització del conflicte entre Catalunya i l'Estat "limita" la capacitat del Parlament perquè torpedina la seva acció legislativa. De fet, la seva diagnosi és que la institució està "pitjor que fa tres anys" per la "persecució judicial" que pateix.En aquest sentit, ha plantejat per què el "govern més progressista", format per PSOE i per Podem, no està plantejant la llibertat dels independentistes empresonats. "No ho fan perquè estan acomplexats per la dreta i perquè no hi ha valentia. No s'està tenint coratge polític", ha advertit.La lectura del president del Parlament és que el diàleg és necessari però que no serà suficient per resoldre el conflicte. "Cal muscular l'independentisme, tenir més força per consolidar la negociació", ha argumentat. La via del diàleg, ha insistit, ha d'anar acompanyada de la mobilització política i social.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor