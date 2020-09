Una empresa transportava residus infectats per Covid-19 sense complir els protocols des de Balears fins a Tarragona

Una empresa ha transportat tones de residus infectats per covid-19 des de les Illes Balears fins a Tarragona, on s'havien de destruir, sense complir els protocols establerts, segons ha avançat el diari El Mundo.Arran d'una investigació de la Guàrdia Civil s'ha acreditat l'enviament durant els últims mesos de camions plens de deixalles sanitàries en caixes de cartró sense segellar, classificar, esterilitzar ni refrigerar. Els vehicles anaven en vaixell des del port de Palma. Els agents van detenir una persona, empleat de l'empresa Consenur, a Bunyola (Illes Balears) i el jutjat d'instrucció número 3 de Palma ha assumit el cas, en què s'investiguen suposats delictes contra la seguretat i higiene en el treball i contra el medi ambient.Tal com apunta el diari, la investigació va començar quan agents del Seprona van detectar a finals d'abril una càrrega de cinc tones al moll de Palma a l'interior d'un camió. El material estava catalogat com a "Covid-19" i "matèria infecciosa" i estava dins de caixes de cartró.El transport s'hauria fet des de l'inici de la pandèmia com a mínim dos cops per setmana i el material procedia dels principals centres sanitaris de les illes. A les caixes hi havia guants, mascaretes, bates i utensilis mèdics usats pels equips sanitaris.Els agents van comprovar que als vehicles el material estava per sobre dels set graus que fixa la llei. Per altra banda, la policia judicial va registrar l'empresa Consenur, que s'ha fet càrrec de l'eliminació del gruix de residus infectats durant la pandèmia a Mallorca.Allà hi van trobar residus emmagatzemats "al sol" en "nombrosíssimes" caixes, sense les mesures de seguretat reglamentàries. Paral·lelament, els agents també van intervenir centenars de caixes amb bosses que no estaven tancades, mentre que altres embalatges presentaven deficiències.El Seprona va acreditar que els empleats que manipulaven els residus només es protegien amb guants de nitril i que se superava el temps màxim des de la producció de residus fins al tractament final i eliminació. Segons el rotatiu, el treballador detingut, que a vegades feia d'encarregat, va declarar que havia "transmès als seus superiors les condicions en les quals estaven treballant", però que no van fer res.Per la Guàrdia Civil l'incompliment de la normativa era "flagrant" i apunta que s'ha posat en perill la salut dels treballadors, de la població i de qualsevol altra persona dels voltants de les instal·lacions.Segons explica El Mundo, el "sistema d'autoclau", el recipient de pressió metàl·lic per esterilitzar els residus, "no funcionava des d'octubre del 2019". Per aquest motiu, s'haurien transportat a Tarragona. Aquesta empresa té una planta a Constantí (Tarragonès) per tractar aquest tipus de residus autoritzada per l'Agència Catalana de Residus. Segons ha pogut confirmar, els vaixells procedents de Palma no van passar pel Port de Tarragona.

