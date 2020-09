Activen l'alerta del pla Inuncat: nit de pluges intenses, tempestes i fort vent

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions Inuncat per les pluges que aquesta nit i matinada afectaran el litoral, sobretot a la zona de Barcelona a Girona, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La predicció indica que es podrà superar el llindar dels 20 litres d'aigua per metre quadrat en 30 minuts a partir de la propera mitjanit al litoral, amb especial intensitat a la meitat nord. Les tempestes podran anar localment acompanyades de pedra o calamarsa i fortes ratxes de vent al front marítim. Hi pot haver crescudes sobtades del cabal de les rieres a tot el litoral, especialment a la meitat nord, i inundacions a les zones urbanes del litoral que s’aneguen habitualment.







S'ha avisat als ajuntaments que reforcin la vigilància de les zones inundables i s'ha recomanat als municipis afectats que netegin embornals, claveguerams i possibles passos d'aigua, així com que comprovin i senyalitzin els punts més conflictius de la xarxa viària municipal. Així, Protecció Civil recomana evitar els desplaçaments a carreteres secundàries, no travessar passos soterranis ni baixar a garatges, especialment a zones costaneres, mentre duri l’episodi. També es recomana evitar fer activitats properes a les zones de rius, rieres i torrents així com de les passeres o guals pel perill de possibles crescudes sobtades i evitar els desplaçaments innecessaris en les zones on plogui amb intensitat.S'ha avisat als ajuntaments que reforcin la vigilància de les zones inundables i s'ha recomanat als municipis afectats que netegin embornals, claveguerams i possibles passos d'aigua, així com que comprovin i senyalitzin els punts més conflictius de la xarxa viària municipal.

Catalunya pot rebre l'impacte d'un petit cicló



El petit huracà mediterrani que ahir va activar l'alerta meteorològica a Catalunya s'ha anat desdibuixant en les últimes hores. Quan falta poc per saber el desenllaç de la previsió, tots els models s'han alineat a dir que el nou episodi meteorològic deixarà finalment precipitacions abundants i fort vent, sobretot al litoral i a les comarques del nord-est.

A l'actualització de mitjanit el model Hirlam situa el Medicane lluny de Barcelona, fregant la Costa Brava i la Catalunya Nord. Previsió erràtica. pic.twitter.com/bpQN1dzGYb — Jesús Rodríguez (@albertmartnez) September 8, 2020



Nota de premsa: Baixa a la Mediterrània occidental

Més informació a: https://t.co/lQXfA3T4EI pic.twitter.com/kXQXDdisiM — Meteocat (@meteocat) September 8, 2020



Com ens afectarà la baixa mediterrània durant les properes hores? Us ho expliquem al butlletí general 👇https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/CgZMyLlvX8 — Meteocat (@meteocat) September 8, 2020

Per la seva banda, el Servei Meteorologic de Catalunya (SMC) que ahir dibuixava uns mapes d'alerta meteorològica (a la imatge a continuació), avui ja ha actualitzat la informació rebaixant l'efecte de les perturbacions.Segons l'última actualització, a partir d'aquest migdia s'esperen ja algunes precipitacions febles i disperses a punts la meitat nord i est del territori, i al llarg de la tarda alguns xàfecs, entre febles i moderats, localment forts a punts del litoral i al prelitoral sud. A banda, a partir del vespre s'esperen xàfecs al litoral i prelitoral que seran d'intensitat entre febles i moderada, localment forta. En conjunt, s'acumularan quantitats minses o poc abundants, si bé al litoral i prelitoral s'acumularan quantitats abundants de precipitació.De matinada s'espera precipitació a qualsevol punt, més continuada al quadrant nord-est. A partir del matí la precipitació serà en forma de xàfecs dispersos, que seran menys probables a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Sovint anirà acompanyada de tempesta i localment de calamarsa. En general serà d'intensitat feble o moderada, si bé serà localment forta al litoral, al prelitoral i al quadrant nord-est, i a la tarda a la Catalunya Central.S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants al terç oest i entre poc abundants i abundants a la resta. Ara bé, localment hi pot haver acumulacions molt abundants (de 50 a 100 mm en 24 hores) a punts de la meitat est.

