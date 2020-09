Sánchez referma el compromís amb resoldre el conflicte amb Catalunya per la «via política»

Vuit mesos després d'haver reivindicat en la seva investidura que aquesta seria la "legislatura del diàleg", el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a insistir que el seu objectiu és resoldre el conflicte amb Catalunya per "vies polítiques". Així ho ha assegurat en la inauguració del curs polític al Senat quan falten nou dies per a la vista del Tribunal Suprem per decidir sobre la inhabilitació del president Quim Torra i a l'espera que aquest mateix tribunal determini si els presos poden tornar a gaudir o no del tercer grau.Sánchez ha argumentat que, malgrat les urgències que ha suposat la pandèmia, el seu govern continua tenint present la "necessitat d'impulsar l'entesa a Catalunya, una comunitat que ha patit aquests darrers anys un trencament polític i emocional que el govern espanyol està compromès a resoldre per vies polítiques".Ha donat per fet que aquesta obstinació "no serà fàcil", però ha recalcat que manté aquest compromís després que aquest dilluns en conversa amb Torra els dos presidents acordessin que els seus gabinets preparin la propera reunió de la taula de diàleg. Aquesta interlocució, arrencada per ERC com a contrapartida a l'abstenció a la investidura, només s'ha reunit un sol cop just abans que es decretés l'estat d'alarma.Sánchez, però, no ha donat més pistes de quan es reunirà aquesta taula. ERC reclama que sigui a mitjans de setembre i ja ha advertit que serà la condició prèvia per poder negociar els pressupostos generals de l'Estat. Els republicans han tornat a insistir durant el debat que a la seva agenda portaran la petició de l'autodeterminació i l'amnistia. I JxCat ha advertit que la taula de diàleg no pot ser una "escenificació" ni un instrument "de suport al PSOE". Sánchez no ha especificat fins ara quina serà l'oferta de la Moncloa. Aquest dimarts només ha deixat caure que s'arromangarà per renovar el sistema de finançament autonòmic.Un cop més, el president del govern espanyol ha reclamat "unitat" en la lluita conta la pandèmia i ha reiterat que -independentment de les preferències d'uns i altres- buscarà "tants suports com sigui possible" per aprovar els pressupostos generals de l'Estat per al 2021. Tot plegat, malgrat que el vicepresident social i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha tornat a insistir que el suport de Ciutadans als comptes és "inviable".Sánchez ha promès que aquests seran uns pressupostos "progressistes" i "de país". "El meu missatge és unitat, unitat i unitat", ha dit entre aplaudiments de la seva bancada. Ha recordat que Espanya viu amb uns pressupostos que van ser impulsats al 2017. "Aleshores eren un problema, però ara són pitjor que inservibles, són nocius perquè estan dissenyats per a una situació completament diferent", ha advertit. "La nostra proposta és aconseguir el màxim suport possible, sense exclusions, perquè necessitem tothom", ha insistit.En aquest context, ha advertit el PP que la seva negativa a renovar el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional "no és un bloqueig al govern, sinó al país".

