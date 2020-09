Els nens asmàtics no estan afectats de manera significativa pel coronavirus, segons un estudi

El cap de secció de Pneumologia i Al·lèrgia Infantil de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, Antonio Nieto, ha participat en un estudi internacional sobre l'impacte de la Covid-19 en els serveis de Pneumologia pediàtrica. La investigació engloba 91 centres sanitaris que atenen a una població estimada de més de 133.000 nens amb asma.El treball ha conclòs que aquests menors no s'han vist afectats de manera significativa pel coronavirus, ni constitueixen població de risc de contagi ni de complicacions. Nieto, que també és investigador del Grup de recerca en Al·lèrgia i Malalties Respiratòries de la Infància de l'IIS La Fe, ha explicat que la principal conclusió de l'estudi és que els nens i les nenes amb asma no semblen estar "significativament afectats" per la Covid-19.L'article publicat a The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice assegura que, des que va començar la pandèmia, l'estat de la població infantil amb asma pot fins i tot haver millorat a través d'una major adherència als tractaments i a la reducció de les exposicions. L'estudi només ha reportat 15 casos confirmats de Covid-19, el que explica que la incidència estimada no sigui diferent dels informes de les cohorts pediàtriques generals.

