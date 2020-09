Donald Trump va contractar un doble de Barack Obama només per despatxar-lo

After Nelson Mandela died, Trump allegedly said of South Africa that "Mandela f*cked the whole country up. Now it's a sh*thole. F*ck Mandela. He was no leader." https://t.co/QanuowYHBP — Pervaiz Shallwani (@Pervaizistan) September 6, 2020

Michael Cohen, exadvocat de Donald Trump, ha publicat aquest dimarts el seu llibre de memòries Disloyal: A Memoir. En el recull, Cohen destaca l'obsessió de l'actual president dels Estats Units cap a la figura de Barack Obama fins al nivell de contractar un doble seu només per poder-lo acomiadar.La surrealista escena es va produir el 2012, amb Obama com a president dels Estats Units, i va ser gravat pel mitjà d'ultradreta Breitbart News. La intenció era emetre la paròdia en la Convenció Republicana d'aquell any, però no es va arribar a fer en ser considerada massa polèmica.En el sermó de Trump a l'Obama fals, l'actual president li retreu no haver dirigit mai cap negoci, haver augmentat l'atur, i que el sector privat estigui "morint". "Ets un bon orador, m'encanta com parles", segueix Trump, "però parlar és barat, necessitem resultats", sentencia: "President Obama, estàs despatxat".Al mateix temps, Cohen també revela al llibre com Trump acusava els mexicans de criminals i violadors sense preocupar-se: "No obtindré mai el vot llatí". "Com es negres, són massa estúpids per votar Trump. No són la meva gent", va dir el president. "Digues un país dirigit per un negre que no sigui una merda", desafiava Trump el 2008, així com després de la mort de Mandela va afirmar que "es va carregar el país sencer, ara és un cau de merda. Que es foti Mandela. No era un líder".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor